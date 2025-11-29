宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

記者葉國吏／綜合報導

大埔宏福苑五級大火，造成128死、200失蹤，外界質疑是否因消防警報系統出問題所致。多名住戶表示事發當天警報完全沒響，前保全主管還爆料，上班第一天就發現消防系統被關閉。

▲香港大埔宏福苑大火，一名71歲災民。（圖／路透）

住戶直指，宏福苑進行大型外牆翻新工程期間，工人常在鷹架上抽菸，屢勸不聽，對安全問題置若罔聞。一些居民更批評物業管理公司對火災警報系統的管理不善，事發後才驚覺系統竟遭關閉。外界推測，工人抽菸與警報系統關閉可能是導致火災迅速蔓延的重要原因。

根據《東網》報導，前保全主管黃先生受訪時透露，他在宏福苑擔任保全主管僅兩週便辭職，期間每天接到多件住戶投訴，內容大多與工人抽菸有關。他曾多次勸工人不要在施工區吸菸，但工人總是敷衍了事。更讓他擔憂的是，他上任第一天就發現消防警報系統被關閉，並立即通報物業管理公司，但對方始終未採取任何行動。

▲香港宏福苑大火128死。（圖／路透社）

黃先生表示，物業公司可能為方便施工工人從避難梯後門進出，故將警報系統關閉。他認為，這樣的操作不僅危害住戶安全，也為後續悲劇埋下隱患。他痛心地說，若當初物管重視他的反映，這場奪命火災或許可以避免。此事件讓外界對物業管理的疏忽及施工安全問題提出強烈質疑。