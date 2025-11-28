新樓醫院兩院區視訊同步聖誕點燈　傳承160年光明精神

▲新樓醫院兩院視訊同步點燈，共同傳承160年光明醫療精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新樓醫院於28日舉行以「看見光明、行佇光明」為主題的聖誕點燈儀式，不僅感恩過去160年篳路藍縷的努力與傳承，更展望未來，以無畏決心繼續前行，此次儀式一大亮點為首次實現兩院區（台南院區與麻豆院區）視訊同步點燈，讓燦爛燈光同時照亮兩處，象徵團隊一體同心與共同服務社群的美好承諾。

整場點燈儀式伴隨溫馨詩歌展開，現場氣氛溫暖且喜悅。新樓醫院院長劉啓擧分享，繼上週六160週年感恩餐會後，這是再次充滿恩典的喜樂時刻。透過科技視訊，分散在不同地點的新樓家人齊聚同慶，展現團隊凝聚力。

劉院長強調，聖誕點燈不僅點亮節慶氣氛，更是醫院新視野的啟動。感恩上帝保守與祝福，兩院同步點亮象徵院際合作強化，提升醫療服務效率與貼近民眾需求。他表示：「點亮的燈光代表希望與愛，我們感恩過去的基石，更將勇敢邁向未來，提供更優質的智慧醫療。」

隨著倒數聲中，台南院區宋信喜董事長與劉啓擧院長、麻豆院區陳淳佳董事與唐秋敏副院長同步按下啟動鈕，兩院聖誕樹與周邊燈飾瞬間亮起，金色燈火將院區點綴得美輪美奐，也為即將到來的聖誕佳節揭開了絢麗序幕。