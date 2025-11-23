　
地方 地方焦點

新樓醫院160週年盛大感恩餐會　160桌、1600人齊聚迎向永續願景

▲新樓醫院160週年感恩餐會於成大中正堂舉行，1600名同仁齊聚，場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

▲新樓醫院160週年感恩餐會於成大中正堂舉行，1600名同仁齊聚，場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新樓醫院創院160週年，22日在成功大學中正堂舉辦盛大「160週年感恩餐會」，首次集結新樓體系共1600名同仁，以象徵性的160桌串起跨越世代的里程碑，展現團隊攜手邁向永續醫療的決心。

▲新樓醫院160週年感恩餐會於成大中正堂舉行，1600名同仁齊聚，場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

活動由院長率領院長室成員擊鼓揭幕，節奏磅礴，象徵團隊凝聚及開創新視野。隨後由董事長、院長與副院長群共同啟動「永續願景儀式」，宣示將以「服侍、愛心、盼望」作為核心價值，持續深化永續醫療與全人照護，推展下一個百六十年的藍圖。

董事長宋信喜牧師致詞指出，新樓醫院從1865年至今，以基督信仰精神深耕醫療、公益與社區服務，在提升醫療品質、強化病人安全等方面深獲信賴。他向全體同仁表達誠摯謝意，也期勉團隊繼續以專業與愛心，拓展更具前瞻性的醫療使命。

▲新樓醫院160週年感恩餐會於成大中正堂舉行，1600名同仁齊聚，場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

院長致詞時說明未來將以「醫療傳道」為使命，以 效能治理、卓越醫療、社區服務、幸福職場、環境永續 五大方向作為發展主軸，強化醫療量能、提升組織韌性。院長並提出願景：「開拓新樓醫療新視野，打造幸福職場永續業」，盼透過系統化治理、科技應用與永續策略，讓新樓醫院成為具社會影響力的現代醫療體系。

▲新樓醫院160週年感恩餐會於成大中正堂舉行，1600名同仁齊聚，場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

餐會安排多項表演、互動與摸彩活動，氣氛熱烈。其中最吸睛的「160 K」雙份院長獎（獎金16萬元）瞬間掀起全場最高點。多位同仁也展現歌唱與才藝，讓活動充滿歡笑與溫度。

最後由院長帶領1600名員工合唱〈我相信〉，歌聲迴盪中正堂，如同把160年的使命凝聚成同一個信念——一起迎向永續的未來。

▲新樓醫院160週年感恩餐會於成大中正堂舉行，1600名同仁齊聚，場面盛大。（記者林東良翻攝，下同）

自1865年創院以來，新樓醫院始終以專業醫療及公益服務深耕社區。院方表示，未來將持續提升醫療品質、拓展公益使命，並在永續發展的道路上不斷創新，與社會攜手邁向下一個充滿希望的百年篇章。

11/21 全台詐欺最新數據

464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

為提升病人的就醫體驗與安全，麻豆新樓醫院5日舉行電梯啟用儀式，象徵醫院醫療服務再升級，此次改造工程全面取代原有手扶梯，打造更安全便捷的就醫環境。

新樓醫院陳俊欽職能治療師代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

新樓醫院陳俊欽職能治療師代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

新樓醫院推動「當責文化」頒發團隊之星激勵全院向上

新樓醫院推動「當責文化」頒發團隊之星激勵全院向上

南消與新樓醫院合作精進靜脈注射與心電圖判讀

南消與新樓醫院合作精進靜脈注射與心電圖判讀

新樓醫院歡慶創院160週年賴清德感恩始終充滿愛與信仰

新樓醫院歡慶創院160週年賴清德感恩始終充滿愛與信仰

新樓醫院感恩餐會永續願景

