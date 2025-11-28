　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

▲台南四校教學卓越獎2金2銀，教育局長鄭新輝讚為全市教學典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南四校教學卓越獎2金2銀，教育局長鄭新輝讚為全市教學典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南教育界傳來捷報，四所學校勇奪教育部教學卓越獎2金2銀，展現在地文化融入核心素養的創新教學實力！教育局長鄭新輝表示，此次獲獎不僅肯定教學成果，更為全市建立可參考典範，未來將協助擴散優質課程，讓每位學生在安全創意的環境中穩健成長。

▲台南四校教學卓越獎2金2銀，教育局長鄭新輝讚為全市教學典範。（記者林東良翻攝，下同）

榮獲銀質獎的台南市民德國中以元和宮家將臉譜文化為核心，發展「自我的臉」到「城市的臉」、「世界的臉」及「科技的臉」系列課程，跨美術、人權、社會與科技領域。學生從認識在地家將文化出發，參與國際特赦組織行動連結人權議題，並融入程式與AI技術，從在地關懷延伸至國際視野，展現跨域學習成果。

同獲銀質獎的西門實驗小學推出「西門里海駕科技‧雙語鏈國際」方案，從安平在地文化出發，建構「鄉土、海洋、科技、國際」四大課程架構，規劃24套校訂課程，包括AR古蹟導覽、碳行動倡議及跨國視訊共學。學生在真實情境中培養跨文化理解與科技應用，成功連結在地與國際特色，已是台南教育創新標竿。

▲台南四校教學卓越獎2金2銀，教育局長鄭新輝讚為全市教學典範。（記者林東良翻攝，下同）

獲獎團隊巧妙將在地文化、學科知識與核心素養融合，民德國中家將臉譜課程從傳統文化延伸至AI科技應用，西門實小則結合海洋教育與雙語沉浸式學習，展現台南教育從地方出發、放眼世界的格局。教育局強調，此次卓越獎彰顯台南學校課程發展與教學實踐的成果，將持續深化經驗分享，帶動全市教育升級。

▲台南四校教學卓越獎2金2銀，教育局長鄭新輝讚為全市教學典範。（記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝局長指出，教學卓越獎價值在於建立全市教學典範，獲獎學校經驗將透過教師專業社群、校際交流及教育局平台廣泛分享，讓優質課程惠及更多學生，共同打造具支持性與創意的學習環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」
MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見講「廣東話」
婚禮就在小鬼冥誕！許瑋甯感性：覺得他有來
快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後
快訊／台南永康連環車禍！6人受傷「1女鎖骨變形」
快訊／台肥突公告吳音寧不再擔任董事　原因曝光
快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶：盼不再有傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

勞動部推勞工就業通計畫　企業僱用失業勞工享獎助訓練補助

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

大型家電陸續宅配1898光復受災戶　花蓮縣府感謝捐贈單位

由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

勞動部推勞工就業通計畫　企業僱用失業勞工享獎助訓練補助

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

大型家電陸續宅配1898光復受災戶　花蓮縣府感謝捐贈單位

由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見全文講「廣東話」哀悼獲讚

2025亞洲技能競賽　中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理

前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」　藍心湄笑罵：這兩個阿呆

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

從國民黨主席改選、面臨當前危機改革　搜尋重返執政之路

【惡火爆發前】宏福苑44死「起火畫面」曝！　引燃防塵網火勢瞬間不可收拾

地方熱門新聞

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

森林法修正聚焦保障世代居住林地權益

北區國稅局「金馬迎春」月曆　兌換完畢

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司發聲

桃園市商圈產業聯合會總會長交接　張永隆接任

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

嘉南藥理大學60週年校慶首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

成大醫院第10屆司法醫學課程登場醫法跨域十年深化實務對話

南消攜社會局助長泰教養院演練強化身心障礙者防災安全網

台南藍晒圖聖誕小鎮11/29開跑巨型薑餅屋夢幻噴雪超吸睛

台南T-CERT擴大至11隊！黃偉哲：打造全民防災新戰力

羅文嘉抵金門關注小三通人道協作　盼強化兩岸服務量能

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

更多熱門

相關新聞

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，涉及超過2000名所有權人，直接把老農翻身變田僑仔。專家表示，徵收前農地每坪不到10萬元，未來地價起碼35萬元起跳。

全國AI頂尖決戰號台南會展中心左鎮國小、南化國中奪冠亞軍

全國AI頂尖決戰號台南會展中心左鎮國小、南化國中奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

台南藍晒圖聖誕小鎮11/29開跑巨型薑餅屋夢幻噴雪超吸睛

台南藍晒圖聖誕小鎮11/29開跑巨型薑餅屋夢幻噴雪超吸睛

關鍵字：

台南教育大豐收教學卓越獎家將臉譜

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面