台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

▲台南四校教學卓越獎2金2銀，教育局長鄭新輝讚為全市教學典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南教育界傳來捷報，四所學校勇奪教育部教學卓越獎2金2銀，展現在地文化融入核心素養的創新教學實力！教育局長鄭新輝表示，此次獲獎不僅肯定教學成果，更為全市建立可參考典範，未來將協助擴散優質課程，讓每位學生在安全創意的環境中穩健成長。

榮獲銀質獎的台南市民德國中以元和宮家將臉譜文化為核心，發展「自我的臉」到「城市的臉」、「世界的臉」及「科技的臉」系列課程，跨美術、人權、社會與科技領域。學生從認識在地家將文化出發，參與國際特赦組織行動連結人權議題，並融入程式與AI技術，從在地關懷延伸至國際視野，展現跨域學習成果。

同獲銀質獎的西門實驗小學推出「西門里海駕科技‧雙語鏈國際」方案，從安平在地文化出發，建構「鄉土、海洋、科技、國際」四大課程架構，規劃24套校訂課程，包括AR古蹟導覽、碳行動倡議及跨國視訊共學。學生在真實情境中培養跨文化理解與科技應用，成功連結在地與國際特色，已是台南教育創新標竿。

獲獎團隊巧妙將在地文化、學科知識與核心素養融合，民德國中家將臉譜課程從傳統文化延伸至AI科技應用，西門實小則結合海洋教育與雙語沉浸式學習，展現台南教育從地方出發、放眼世界的格局。教育局強調，此次卓越獎彰顯台南學校課程發展與教學實踐的成果，將持續深化經驗分享，帶動全市教育升級。

鄭新輝局長指出，教學卓越獎價值在於建立全市教學典範，獲獎學校經驗將透過教師專業社群、校際交流及教育局平台廣泛分享，讓優質課程惠及更多學生，共同打造具支持性與創意的學習環境。