全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

▲總統盃AI爭霸賽在台南熱血開戰，全國129隊齊聚展開科技巔峰對決。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國AI小將齊聚古都，科技火花在台南猛烈炸開！「2025年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽，28日在大台南會展中心盛大開戰，來自22縣市、共150支隊伍角逐最高榮耀，最終由台南市左鎮國小奪下全國總冠軍金獎、南化國中攻下銀獎，兩校攜手從偏鄉突圍，成為本次最大亮點，嘉義縣協同高中國中部與台北市金華國小則分獲銅獎。

今年賽事共有129隊、387位師生成功挺進決選，各校帶著自家訓練的AI模型同場比拚，從資料素養、問題分析到AI模型應用，場面宛如「學生級AI技術大閱兵」。決賽由賴清德總統、教育部長鄭英耀與臺南市長黃偉哲共同見證，各隊選手的沉著應戰與軟硬體實力，贏得全場喝採。

主辦單位更在場館打造19座科技互動迴廊，讓學生可以挑戰跨領域AI題目、操作機器人、體驗最新科技解方，猶如沉浸式科技嘉年華，強化跨縣市與跨學科的真實交流。

市長黃偉哲指出，今年台南學子表現堪稱「全面綻放」。其中：南化國中、菁寮國中分獲國中偏鄉組金、銀獎；左鎮國小包辦國小偏鄉組金、銀雙獎；新市國中、開元國小分別在一般組拿下銅獎。

黃偉哲說，台南這幾年大力推動AI教育，不只是硬體升級，更希望讓偏鄉孩子也能站上世界舞臺。「我們已經提前啟動『生生有平板 校校智慧學』，未來四年更要攜手科技產業，在 全市37行政區成立 AI行動培育中心，用AI算力補強教學差異，確保沒有任何一所學校被落下。」他也期盼所有選手將在總統盃累積的經驗化為動力，讓台灣的科技火炬持續向前。

教育局長鄭新輝表示，台南至今已完成5420 間智慧教室建置，並率先啟用「生成式AI學習平台」。但最重要的，是「從不放棄偏鄉」。他說，這次總統盃的成績證明臺南偏鄉孩子擁有強大潛力，只要給他們資源與舞臺，就能在全國賽事中發光發熱。

鄭新輝局長強調，本次競賽不只是拼程式能力，更考驗學生對資料的判讀、AI模型的理解與面對複雜問題的解決能力，這正是臺南發展AI教育的核心方向。

教育局表示，總統盃AI素養爭霸賽成功挖掘新世代AI人才，也明確看見學生把AI用於解題、分析和創意發展的潛力。未來將持續鼓勵更多偏鄉學生加入，打造更完善的AI教育環境，為台灣儲備面向未來的科技戰力。