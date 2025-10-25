　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大婦產科名醫施景中近日突然直呼「我被騙了」，透露一名逃逸移工孕婦在收容期間被診斷出罕見「嚴重植入性胎盤」，開刀費用估計數十萬起跳。當時陪同的收容機構人員保證「放心救人，我們會募款付錢」。術後帳單高達92萬，小孩加護病房費用再添50多萬，可當他聯絡機構確認費用，對方卻掛電話、簡訊不回，令他錯愕。不過，他事後也指出，基金會已承認流程有疏漏，強調並非拒付「會設法償清這筆費用」。

施景中24日在粉專指出，幾個星期前，一個孕婦被收容的機構帶過來，孕婦是逃跑的移工，被逮捕後，送到收容的機構等待遣返。結果在等待的期間，發現已經懷孕，經過輾轉轉介，發現是嚴重的植入性胎盤，在34週來到他的門診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於逃跑移工沒有健保，開刀下去可能會花到幾十萬，陪同的機構護理人員就保證，「您就放心的救人吧，過去也有一個收容的小朋友腦瘤開刀，花了100多萬，我們也是去幫小孩募款付錢。」

他表示，該台手術是他最近看到最嚴重的病例，孕婦住進加護病房多日，團隊費盡心力終於救回母子。後來查詢帳單，孕婦本身就高達92萬，出生的小孩在加護病房住了快兩個禮拜，費用也要50多萬。

他原以為對方會如約負擔醫療費，卻被突然「人間蒸發」的回應氣得無奈，「如果她們早說不會付錢，我們可以先啟動募款，不至於讓這一筆變成全科負債。」最後孕婦被機構接走，醫院只能將百萬帳單列為呆帳。

不過，施景中今（25）日再度發文，替該機構澄清。原來那名護理師並非故意掛電話，而是當時真的在出席活動、無法通話，也因為醫院總機來電無法回撥、加上簡訊被誤為廣告，導致誤會。基金會事後承認流程有疏漏，強調並非拒付，且「會設法償清這筆費用」。

施景中也透露，該基金會成立40年，長期收容愛滋病患者、照顧黑戶寶寶與失聯移工，「理念也許不被完全認同，但確實默默做了很多事。」他最後表示理解並承諾，「我也會捐款給他們基金會。」

不少網友留言稱讚他有擔當，「願意救人又願意體諒，醫者仁心。」也有人提醒：「體系問題要靠制度修補，別讓好醫生繼續扛。」這場「誤會中的救命百萬帳單」，在施景中公開說明後，也讓事件迎來善意的收尾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗結果「全部陰性」　5屠宰場待驗

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

才把豬帶到市場「就爆非洲豬瘟消息」　業者吐心聲：時間是靜止的

快訊／好消息！非洲豬瘟台中34關聯場檢驗出爐　盧秀燕：全為陰性

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

見台人出國喊「讓國旅死透」！Cheap傻了：補這句幹嘛

運非洲豬瘟肉進高雄！大榮貨運拒說貨車位置　衛生局怒開罰

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

全台40處非洲豬瘟關聯場化驗結果「全部陰性」　5屠宰場待驗

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

才把豬帶到市場「就爆非洲豬瘟消息」　業者吐心聲：時間是靜止的

快訊／好消息！非洲豬瘟台中34關聯場檢驗出爐　盧秀燕：全為陰性

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

見台人出國喊「讓國旅死透」！Cheap傻了：補這句幹嘛

運非洲豬瘟肉進高雄！大榮貨運拒說貨車位置　衛生局怒開罰

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」緊急宣布延期！　電視台公告道歉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

劉品言婚禮被破壞…兇手是竟是連晨翔！得知真相「眼眶紅了」崩潰

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包　貳樓推鬼故事盲盒

【崩潰了QQ】文大生風雨狂揮壞傘　結果下秒傘被風吹走

生活熱門新聞

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

豬肉公主：怪誰都沒用　哭談非洲豬瘟引發筆戰

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

彰化芬園爆4死豬！動防所證實：化製車曾到梧棲場

南珉貞跌倒了！　最新傷勢曝光

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

台中34化製車關聯場初採結果均陰性

林志穎當兵被「被阿兵哥嫌棄」　坦承難過一陣子

快訊／還沒下完！4縣市大雨特報　下到晚上

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

更多熱門

相關新聞

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

紐西蘭一名13歲男孩為了玩耍，竟吞下多達100顆從中國電商平台Temu購買的強力磁鐵，4天後腹痛難耐送醫，醫師驚見他腸道內的磁鐵互相吸附，竟形成4條長鏈，導致小腸與盲腸多處壞死，最後只能動手術切除部分腸道。

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

3外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

3外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產

關鍵字：

施景中孕婦移工醫療費用開刀手術健保

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面