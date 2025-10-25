救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大婦產科名醫施景中近日突然直呼「我被騙了」，透露一名逃逸移工孕婦在收容期間被診斷出罕見「嚴重植入性胎盤」，開刀費用估計數十萬起跳。當時陪同的收容機構人員保證「放心救人，我們會募款付錢」。術後帳單高達92萬，小孩加護病房費用再添50多萬，可當他聯絡機構確認費用，對方卻掛電話、簡訊不回，令他錯愕。不過，他事後也指出，基金會已承認流程有疏漏，強調並非拒付「會設法償清這筆費用」。

施景中24日在粉專指出，幾個星期前，一個孕婦被收容的機構帶過來，孕婦是逃跑的移工，被逮捕後，送到收容的機構等待遣返。結果在等待的期間，發現已經懷孕，經過輾轉轉介，發現是嚴重的植入性胎盤，在34週來到他的門診。

由於逃跑移工沒有健保，開刀下去可能會花到幾十萬，陪同的機構護理人員就保證，「您就放心的救人吧，過去也有一個收容的小朋友腦瘤開刀，花了100多萬，我們也是去幫小孩募款付錢。」

他表示，該台手術是他最近看到最嚴重的病例，孕婦住進加護病房多日，團隊費盡心力終於救回母子。後來查詢帳單，孕婦本身就高達92萬，出生的小孩在加護病房住了快兩個禮拜，費用也要50多萬。

他原以為對方會如約負擔醫療費，卻被突然「人間蒸發」的回應氣得無奈，「如果她們早說不會付錢，我們可以先啟動募款，不至於讓這一筆變成全科負債。」最後孕婦被機構接走，醫院只能將百萬帳單列為呆帳。

不過，施景中今（25）日再度發文，替該機構澄清。原來那名護理師並非故意掛電話，而是當時真的在出席活動、無法通話，也因為醫院總機來電無法回撥、加上簡訊被誤為廣告，導致誤會。基金會事後承認流程有疏漏，強調並非拒付，且「會設法償清這筆費用」。

施景中也透露，該基金會成立40年，長期收容愛滋病患者、照顧黑戶寶寶與失聯移工，「理念也許不被完全認同，但確實默默做了很多事。」他最後表示理解並承諾，「我也會捐款給他們基金會。」

不少網友留言稱讚他有擔當，「願意救人又願意體諒，醫者仁心。」也有人提醒：「體系問題要靠制度修補，別讓好醫生繼續扛。」這場「誤會中的救命百萬帳單」，在施景中公開說明後，也讓事件迎來善意的收尾。