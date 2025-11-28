超人回來了！花蓮大馬村長曬照報平安　網友歪樓：以為余文樂住院

▲光復鄉大馬村村長王梓安日前緊急住院開刀，27日曬照報平安。（圖／翻攝自王湘惠、王梓安Threads）



記者黃資真／花蓮報導

花蓮縣光復鄉大馬村村長王梓安，因在馬太鞍溪堰塞湖發生潰壩溢流前，提前通知全村撤離，最後順利保住鄉親性命，被譽為「拯救全村的男人」，日前卻因過度操勞倒下，緊急住院手術，在多日休養下，王村長也在昨(27日)親自發文報平安，表示自己已經出院。

王梓安的女兒、台灣知名女足選手王湘惠日前提及父親在災後56天，因過度操勞而開始發燒，發炎指數不斷上升，連身體不舒服也不敢離開部落太遠，18日當天臨時繞到瑞穗就醫，但狀況仍然不好，醫生也建議要到大醫院治療。

然而王梓安擔心開車去一趟市區路途遙遠，恐耽誤災後重建工作，僅拿藥就回家休息，但王梓安病況加重，仍然頭暈、吃不下，發燒症狀也未好轉，本月19日才到慈濟醫院急診就醫，緊急開刀治療膽，肝也有發炎情形，開刀後情況趨於穩定。

多日休養下，王梓安在Threads貼出他站在醫院門口、神采奕奕的模樣，分享自己目前已康復出院，「謝謝你們，也祝大家平安！」貼文曝光後湧入許多網友留言祝福「祝王村長身體健健康康！回部落也請多多保重身體」、「王村長保重！身體健康最重要！不要過度勞累！謝謝您！」、「太好了，王村長請保重」。不過也有人打趣笑說「變年輕也變帥囉！哈哈哈」、「我剛剛以為余文樂怎麼住院了」。