花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造最具溫度的自然工藝特區

生活中心／綜合報導

2025 FaliFali音樂節以「讓藝術回到自然」為核心精神，推出大型「山海藝術特區」，來自高寮部落的Mayaw馬耀擅長運用木材、石頭、植物等自然素材，他將大自然視為創作的語言。天生骨子的藝術美感與自然奔放的情感，以及對自然尊崇的信仰，他的作品總能讓人同時看見「簡單」與「深刻」，是一種真正從生活中長出的藝術。

靜浦部落的吉優喜與徐鼐，以細膩、富層次的木雕語言勾勒族人生活、植物紋樣與部落記憶。他們擅長以線條傳遞情感，作品承載花蓮阿美族的生活節奏與自然哲學，他們也將在現場示範傳統雕刻技巧，是花東地區極具代表性的木雕創作組合。

移居玉里的排灣族藝術家楊小玲以月桃葉編織、天然染布與花環工藝為主軸。作品色彩溫潤、形式靈巧，參與者可近距離欣賞細緻工法，並體驗簡易編織。

卓溪部落的布農族編織工藝師Aping 翁立娃，布農族編織工藝獎得主，從博物館典藏計畫、手作教學到品牌經營，持續推廣布農族編織文化，結合羊毛氈、傳統編織與創意設計，呈現族群歲時美學。

花蓮縣政府原住民行政處表示，各大藝術家的集合，代表花東多元文化的交會，四組藝術家以木材、植物纖維、月桃葉、羊毛氈與自然染料等在地素材，交織出花東山海的文化光譜。今年FaliFali音樂節的「山海藝術特區」讓民眾走進園區時，能看見以土地為根、以生活為本的藝術風景，感受自然與文化共生的美好。

【活動資訊】

日期｜ 114/11/28（五）～ 11/30（日）

時間｜ 14:00－21:00

地點｜ 花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區

更多資訊｜ 花蓮 FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

