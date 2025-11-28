快訊／川普宣布：永久暫停「第三世界國家」移民

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在感恩節當天發文宣布，他的政府將著手「永久暫停」（permanently pause）所有來自「第三世界國家」（Third World Countries）的移民，強調此舉是為了讓美國制度能「徹底恢復正常」，同時痛批現行移民政策讓國家遭到破壞、分裂與嘲笑。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，根據美國官方人口普查，目前全美外國人口已達5300萬人，其中大多數仰賴社會福利、來自失敗國家，甚至有人出身監獄、精神病院、幫派與毒梟組織。

他指控，「真正愛國的美國人雖然心裡極為痛苦，但出於善良，選擇不抱怨、不鬧事，只能默默忍受國家發生的變化——但這種情況正在一點一滴地吞噬他們。」

川普在文中指出，一名持綠卡、年收入3萬美元的移民，其家庭每年可獲得約5萬美元的各類補助，而實際的移民人口其實遠超官方數字。這種「難民負擔」已成為美國社會失序的主因，這在二戰後是前所未有的，包括學校失能、犯罪飆升、城市衰敗、醫院超載、住房短缺與龐大赤字等問題。

川普強調，除了要永久暫停第三世界國家移民外，他還將撤銷拜登（Joe Biden）政府批准的非法入境案，驅逐「對美國無貢獻或不愛國」的人士，並取消所有非公民的聯邦補助與福利。

具體包括使用自動簽名筆（Autopen）簽署的文件；驅逐所有對美國無貢獻、或不愛這個國家的人；取消所有非公民的聯邦補助與福利；撤銷破壞國內安寧的移民公民資格；並遣返任何依賴政府、構成安全威脅、或不符合西方文明價值觀的外國人。

川普表示，這些目標將致力於大幅減少非法與擾亂社會的族群人口，特別是那些透過非法簽核程序入境的人，只有「反向移民」（Reverse Migration）才能徹底解決這個問題。

不過，川普並未說明「第三世界國家」包含哪些。他稍早才下令，由於兩名國民兵遭槍擊的事件，將全面重審19個「高關注國家」民眾的綠卡發放資格。

