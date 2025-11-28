　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅收入爆增！　川普喊：可能「完全取消」所得稅

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普表示，未來幾年可能會大幅削減、甚至「完全取消」所得稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普表示，未來幾年可能會大幅削減、甚至「完全取消」所得稅（income tax），原因是美國政府從關稅中獲得大量收入，足以支應這項政策。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在與美軍成員的視訊通話中強調，「我們收的錢會非常可觀，可能讓我們有能力幾乎完全取消所得稅。」他進一步指出，這項政策變革預計將在接下來一到兩年內推動。

事實上，這不是川普首次將關稅收入與減稅連結。他今年稍早也曾公開宣稱，隨著關稅生效，許多年收入低於20萬美元的美國人，有機會看到所得稅顯著下降，甚至完全免繳。

重返白宮後，川普對多個貿易夥伴重新徵收關稅，依商品來源地不同，稅率從10%到50%不等。他一貫主張，關稅不僅能增加政府財政收入，也能促使消費者轉向購買美國製造商品。

此外，川普本月初也再次提出「關稅紅利」（tariff dividend）構想，承諾除了高收入者之外，每位美國人都能獲得至少2000美元的紅利。他強調，美國目前從關稅獲得的總額極為龐大，不僅有助於償還高達37兆美元的國債，也能吸引更多投資、在全國各地興建新工廠。

不過，《彭博社》指出，美國最高法院本月在審理關稅相關案件時，部分大法官對關稅合法性提出質疑，若最終判決不利，政府恐面臨退稅壓力，金額可能超過1000億美元。

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普、高市20分鐘通話細節曝光！

川普、高市20分鐘通話細節曝光！

美國《華爾街日報》26日報導，美國總統川普和日本首相高市早苗通話時，請對方不要在台灣議題上刺激北京。不過日本當局隨即駁斥這項傳聞。如今兩人對話細節進一步曝光，川普早在與高市通話20分鐘前，已經先與中國國家主席習近平通話1小時。而高市幕僚也透露了川高兩人的通話重點內容。

玻璃吸管喝飲料　女2小時後「嘴內全是血」

玻璃吸管喝飲料　女2小時後「嘴內全是血」

阿富汗男「伏擊華府國民兵」影片曝

阿富汗男「伏擊華府國民兵」影片曝

硬搶袋熊寶寶成全民公敵　女網紅美國被捕

硬搶袋熊寶寶成全民公敵　女網紅美國被捕

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

