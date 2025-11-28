關稅收入爆增！　川普喊：可能「完全取消」所得稅

▲川普表示，未來幾年可能會大幅削減、甚至「完全取消」所得稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普表示，未來幾年可能會大幅削減、甚至「完全取消」所得稅（income tax），原因是美國政府從關稅中獲得大量收入，足以支應這項政策。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在與美軍成員的視訊通話中強調，「我們收的錢會非常可觀，可能讓我們有能力幾乎完全取消所得稅。」他進一步指出，這項政策變革預計將在接下來一到兩年內推動。

事實上，這不是川普首次將關稅收入與減稅連結。他今年稍早也曾公開宣稱，隨著關稅生效，許多年收入低於20萬美元的美國人，有機會看到所得稅顯著下降，甚至完全免繳。

重返白宮後，川普對多個貿易夥伴重新徵收關稅，依商品來源地不同，稅率從10%到50%不等。他一貫主張，關稅不僅能增加政府財政收入，也能促使消費者轉向購買美國製造商品。

此外，川普本月初也再次提出「關稅紅利」（tariff dividend）構想，承諾除了高收入者之外，每位美國人都能獲得至少2000美元的紅利。他強調，美國目前從關稅獲得的總額極為龐大，不僅有助於償還高達37兆美元的國債，也能吸引更多投資、在全國各地興建新工廠。

不過，《彭博社》指出，美國最高法院本月在審理關稅相關案件時，部分大法官對關稅合法性提出質疑，若最終判決不利，政府恐面臨退稅壓力，金額可能超過1000億美元。