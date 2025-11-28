AI影像讓張善政改行賣韭菜醬　市府檢舉下架...刑大介入調查

▲臉書最近流傳「張善政市長推薦韭菜醬」影片引發質疑，市府新聞處今天澄清係詐騙集團利用AI合成製作，內容完全不實。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對臉書（Facebook）最近流傳一則「張善政市長推薦韭菜醬」影片，桃園市政府新聞處今（28）日澄清，這是詐騙集團利用AI技術合成製作，內容完全不實；桃園市政府警察局刑事警察大隊已展開調查，除向臉書平台檢舉要求立即下架，並同步通報行政院數發部，呼籲民眾切勿點擊來路不明的連結。

桃園市警方指出，該則臉書偽冒市長張善政肖像與聲音的AI假影片，明顯存在「唇形與語音不自然」、「貼文帳號內容貧乏」及「帳號地址在國外」等可疑跡象。市警局強調，絕不縱放此類惡意詐騙行為，民眾未來若發現疑似詐騙影片，可立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線查證，或「165」全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/#/）進行檢舉。

▲針對臉書最近流傳「張善政市長推薦韭菜醬」影片引發質疑，市警局查出係詐騙集團利用市長照片，再以AI技術合成製作不實內容。（圖／市府新聞處提供）

市府新聞處提醒民眾，在點擊任何連結前務必提高警覺，仔細辨識，以免落入詐騙陷阱。