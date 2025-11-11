　
    • 　
停白線出國9天「回來變紅線」！他愛車慘被拖吊氣炸：沒通知畫線

▲▼ 新北市政府9月推出拖吊新制 。（圖／新北市政府交通局提供）

▲一名男子回國後發現愛車被拖吊，調閱監視器才發現是停車處「白線變紅線」，導致變違停。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市大安區臨江街夜市旁一名楊姓男子，出國9天返家時卻發現愛車離奇消失，調監視器才驚見原本白線停車格竟被劃成紅線，愛車因此被拖吊。由於他停車時地面尚未畫紅線，警方後續撤銷罰單，但車主仍怒批「沒通知就畫線」，質疑市府作業太草率。

根據畫面顯示，交工處人員穿著螢光背心，拿長桿伸進車底畫線，動作迅速。沒想到隔天就有人檢舉違停，警方依現場紅線處理開單並拖吊。楊先生抱怨，「車底下都在畫線，這樣私人財產就能隨便被移走嗎？」他強調出國前完全沒收到任何通知，若事先得知會配合移車。

交工處回應，畫設紅線時若車輛無法移動，會夾單在車上供警方識別，原則上不應被拖吊；經了解，當時確實夾有一張通告單，研判是拖吊人員未注意所致。警方則表示，該案經查屬「先停車、後畫線」，已撤銷罰單並還給車主公道。

對於突如其來的紅線，地方意見兩極。部分居民抱怨「八米巷子還畫紅線，太離譜」，也有里長指出，巷道原本車亂停、車輛進不來，經劃設後「道路終於乾淨」，盼民眾理解市府改善交通的用意。

北市12里、新北市7區、4縣市今停班停課
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

