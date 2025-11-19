客製化果汁爆價差！3杯750變660　南市府稽查要求明確標價

▲台南市消保官聯合衛生局、經發局到場查察客製化果汁標價情形，要求業者立即揭露價格內容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南水果以香甜濃鬱聞名，許多店家主打以在地鮮果製成的現打果汁，不過近來卻有民眾控訴在市區某水果店購買3杯果汁花了750元，後續電話再詢問卻又變成660元，價格差異過大，引發外界疑慮，市府消保官19日會同衛生局與經發局前往查察，確認業者對「客製化果汁」未清楚標示價格，是造成爭議的主因，要求業者立即改善。

市府指出，該店雖有標示一般品項價格，例如酪梨牛奶70元、加布丁90元、葡萄牛奶80元、哈密瓜牛奶80元等，但民眾常購買的「客製化品項」──包含不加水原汁、混合兩種以上水果、加布丁或額外配料等──店內均未標示清楚，使消費者難以事前掌握實際費用，容易在結帳時計價落差。消保官現場已要求店家補上完整標價資訊，避免爭議再起。

法制處說，業者雖主張「調製前都會口頭告知價格並取得同意」，但若缺乏書面或明確標示，仍可能造成消費者認知不一致，衍生糾紛。依《消費者保護法》第4條規定，企業經營者須提供充分且正確資訊，以維護交易公平性。市府後續將持續追蹤改善狀況，並加強商品及食品標價義務宣導。

法制處也同步抽查台南市2家知名水果店，均有明確標示原汁、加料及相關費用，未見類似問題。市府強調，價格透明有助消費者明確判斷選擇，亦能避免商家因標示不全而遭疑慮，呼籲業者務必落實標價義務。