桃園賓士男盧小小！泥醉拒檢還嗆：只是酒駕　酒測值破表1.01

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子昨（27）日下午酒駕上路，行經楊梅區大成路鬧區時，員警盤查聞到濃厚酒味要求下車受檢，曾男辯「只是酒駕」卻拒檢，員警呼叫線上警力支援欲強制拉下車，曾男怒喊「這是甚麼招數」極力反抗，但仍遭優勢警力制伏，員警實施酒測，酒測值高達每公升1.01毫克，幾乎已呈現泥醉狀態，偵訊後依不能安全駕駛罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市曾姓男子昨天傍晚酒駕上路，員警盤查聞到濃厚酒味要求下車受檢，曾男辯「只是酒駕」卻拒檢。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警分局昨天下午4時許警方接獲報案，一輛自小客車停放於楊梅區楊新北路一處巷子內，導致人車無法通過，楊梅派出所巡邏員警到場查看，發現51歲駕駛曾姓男子倒臥車上睡覺，員警盤查後查出有濃厚酒味，因當下未有駕駛行為，員警告誡曾男切勿酒後駕車，隨即離去。

▲桃園市曾姓男子昨天傍晚酒駕上路，員警要求下車受檢，曾男拒檢遭警方強制壓制。（圖／楊梅警方提供）

下午5時許，巡邏員警再度於楊梅區大成路發現曾男駕車上路，懷疑曾男酒駕，在楊梅區武營街口處攔查，要求曾男配合下車實施酒測，曾男卻稱「只是酒駕」拒絕下車受檢，員警呼叫線上警力支援，3名員警前後包抄要求曾下車受檢，過程中，曾男極力反抗還大呼「這是甚麼招數」，員警則斥責，再不合作要噴灑辣椒水制服，但曾仍拒不下車，最後在優勢警力將其強拉下車，員警對其實施保護管束後帶返派出所偵訊。

▲桃園市曾姓男子昨天傍晚酒駕上路，員警將曾男強制壓制後帶回派出所偵訊。（圖／楊梅警方提供）

警方對曾男實施酒測，其酒測值高達每公升1.01毫克已超標甚多，幾乎已達泥醉狀態，警方帶曾男酒醒後製作筆錄，並依不能安全駕駛罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。