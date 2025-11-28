　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球12起慘痛高樓火災回顧　高雄城中城縱火奪46命

記者柯沛辰／綜合報導

香港大埔區宏福苑大火上升至94死，還有一名消防員殉職，是香港60年來最嚴重住宅大火。回顧全球過往重大的高樓火警，樁樁均為後人留下有關施工、公安及消防法規等方面的慘痛教訓。

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港宏福苑大火。（圖／達志影像／美聯社）

一、美國紐約市阿希大廈火警

1911年3月25日，美國紐約市阿希大廈（Asch Building）8樓的「三角女式襯衣廠」竄出火花，碎布、線頭等易燃物讓火勢迅速蔓延，但當時公司為了防盜及防止工人外出偷懶，竟將通往樓梯以及出口的門通通上鎖，加上防火梯年久失修、嚴重生鏽，導致不少工人被迫從高處躍下，活活摔死。最終這場大火，奪走146命，也促成美國勞工安全制度重大改變，也是美國勞權的重要轉折點。

二、美國亞特蘭大溫考夫飯店火警

1946年12月7日，喬治亞州溫考夫飯店火警，奪走119人性命，這是美國歷史上最致命的酒店火災。即便業者宣傳「絕對防火」，但只有鋼材結構防火，內部裝修材料依舊易燃，而且根本沒有設計防火通道及灑水裝置，整棟大樓又只有一條通往所有15層樓的樓梯作為疏散通道，加上延誤報案、消防梯無法到達8樓以上，讓許多住客只能被迫從高樓躍下。事後，這場大火也促使全美各城市更新消防法規。

三、南韓大然閣飯店火災事故

1971年12月25日，位在首爾、高22層樓的大然閣飯店，因2樓咖啡廳桶裝液化石油氣爆炸，導致火勢迅速蔓延，奪走164人性命，罹難者包括中華民國駐韓公使余先榮，至今仍是世上死亡人數最高的旅館火災。由於當時雲梯車只能到達8樓高度，還有許多人摸黑找不到出口而喪命。此事後，促成南韓修改建築法規，規定所有高樓都必須裝上自動灑水系統，並在頂樓設置直升機停機坪。

四、巴西焦瑪大廈火災

1974年2月1日，巴西聖保羅市中心高25層樓的焦瑪大廈，因第12層北側辦公室外牆的窗式空調短路起火，火勢短短20分鐘就吞噬整棟大樓，造成179人死亡。當時有大量人員前往屋頂避難，但直升機無法在濃煙蒸騰的上空停留，後來約90人死於屋頂，約40人跳樓身亡。

五、日本大阪市千日百貨

1972年5月13日深夜10點27分，大阪難波商圈千日百貨3樓女裝部因電工亂丟菸頭釀禍，因現場有大量化纖布料等易燃物，火勢迅速蔓延，短短幾分鐘便竄上7樓，將當時營業中的整間風俗店吞沒。儘管全棟7層樓，但因消防通道隔板失靈、防火捲門故障，導致118人喪命，其中96人陳屍頂樓夜總會，成為日本消防制度改革的重要轉捩點。

六、美國米高梅大酒店火災

1980年11月21日，賭城拉斯維加斯米高梅大飯店（後更名為百利酒店，現為馬蹄鐵拉斯維加斯酒店，與現在的米高梅大酒店無關）1樓餐廳的糕點冷藏展示櫃起火，火勢迅速蔓延緻渡假村賭場，濃煙也擴散至飯店主樓，奪走85人性命，其中大多數人死於吸入性濃煙。這場悲劇仍是內華達州歷史上最致命的災難，促成該州改革消防法規。


七、美國波多黎各杜邦廣場飯店縱火案

1986年12月31日除夕夜，聖胡安杜邦廣場酒店3名員工與老闆發生勞資糾紛，心生不滿故意縱火，造成97人死亡。事實上，由於飯店與勞工們關係緊張、對立惡化，案發前一周就已發生3起火警，業者不得不增聘30名保全，期間飯店櫃檯、計程車司機及當地攤販都勸阻遊客入住，無奈仍阻止不了悲劇，因當時正值新年，住客有近1000人，加上緊急出口被業者上鎖，導致大火奪走97人性命，其中多數因吸入濃煙陳屍賭場，還有人搭電梯逃生，結果門一開發現已被大火包圍，當場罹難。

八、中國上海靜安教師公寓火警

2010年11月15日，上海靜安教師公寓大樓北側10樓正在施工改造，因電焊工人違規作業，在無滅火器及接火盆的情況下，火星從10樓落到9樓，點燃尼龍安全網，瞬間引發大火。由於現場風勢較大，火勢迅速蔓延，整棟28層，共58人罹難，死者多為退休教師。經官方調查，工程非法層層轉包，安全監管也有疏失，屬於人禍。

九、英國倫敦格蘭菲塔火警

2017年6月14日，24層的格蘭菲塔大樓因4樓一台冰箱的電力系統故障走火，由於外牆使用高度易燃材質，火勢一發不可收拾，甚至因建物與隔熱材料間的空隙形成「煙囪效應」，加速火勢蔓延，導致火勢整整燒了2天，奪走72人性命。這是英國二戰後最嚴重的住宅火警，其火勢沿外牆快速上升蔓延的方式，與香港宏福苑大火高度相似。

十、台灣高雄城中城縱火案

2021年10月14日凌晨，高雄市鹽埕區12層大樓「城中城」因1樓茶具行套房起火，奪走46條人命。當時一對情侶吵架，女方喝得酩酊大醉，酒後故意將未熄滅的香灰倒在男友沙發上，任其燃燒，結果因建築物長期缺乏管理、消防安全設施失效，造成46人死亡，是台灣戰後史上死亡第二多的建築物火災，僅次於1995年衛爾康餐廳大火。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

