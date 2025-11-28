宏福苑敲高樓火災警鐘！　深圳高樓消防演習「點火實戰」再上熱搜

記者魏有德／綜合報導

香港宏福苑發生高樓火警，已造成至少94死、76傷的嚴重傷害，也讓外界對於高樓火警的預防和救災能力更加重視。大陸不少網友翻出深圳市今（2025）年6月在京基智慧科園實施的高層建築消防實戰演習，透過「點火、升煙、攻堅」等全流程操作，檢驗城市在極端災害場景中的救援能力。

▲深圳高樓消防演習。（圖／翻攝羊城派，下同）

《羊城派》報導，2025年6月24日上午，全國「應急使命·2025」極端災害事故場景新質救援能力檢驗性演習正式舉行。深圳市作為重要分會場，在龍崗區京基智慧科園成功舉行高層建築火災撲救專題演習。

演習現場規劃「超高層建築滅火救援」等五大難題，出動數百名消防員透過不同任務編組進行救災演練，還配合多項尖端技術實戰應用，檢驗深圳在極端災害場景下的應急救援能力。

該演習自4月20日啟動籌備，歷時66天，由大陸國家消防救援局、廣東省消防救援總隊派員全程參與指導，深圳市消防救援支隊共投入約400名消防員。演習想定破解高樓火災五大核心難題，包括疏散救生、登高作業、阻截控火、供水供液及現場通信等。

為提升高樓火災的有效處置能力，現場引入無人機偵察、消防機器人滅火、高位泡沫灌注、立體控火、破玻排煙等複合場景操作和新科技運用，還演練人機協同、智慧指揮與科技賦能的完整應急系統。

深圳市消防救援部門表示，此次演習為極端火災場景提供了可複製的「深圳樣本」，透過科技強化城市消防韌性，也為破解超高層建築火災的防控難題提供了新的實戰經驗。