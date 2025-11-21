台灣普發全民安全指引　法國也同步發布「人人有責」安全指南

▲法國政府20日也發布新的安全指南，名為「人人有責」。（圖／法國政府網站）



記者陶本和／台北報導

台灣政府近日開始普發《台灣全民安全指引》，但遭到國民黨民代嘲諷是在消化預算。不過，放眼國際社會，諸多民主國家也都有在發行相關手冊，舉例而言，法國政府在昨天（20日）也公布了風險管理指南，題為「人人有責」，詳細說明法國現存的風險與應對方式，告訴民眾收到警報時該採取的措施等。

對於台灣普發《台灣全民安全指引》，國安會副秘書長林飛帆表示，長期處在俄羅斯軍事威脅下的芬蘭、瑞典、波羅的海三小國，以及法國等國家，也都有發行，台灣接上這個國際趨勢，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，也更能嚇阻敵人威脅。

其中法國，就在20日發布最新的指南，題為「人人有責」，針對風暴、洪水、網路攻擊、健康危機，甚至武裝衝突，法國社會所面臨的多樣態威脅，具體告訴法國國民，如何應對這些風險，以及在收到警報時該如何採取正確的措施，與如何進行動員等。

根據法國的指南內容，也跟台灣一樣，告訴民眾要如何準備「急難救助包」，如何確保民眾在緊急危難時，要可以自給自足72個小時，包括飲食、基本藥品、收音機等物品的準備，還有如何跟親人建立網絡、緊急救助訓練。

對於台灣銜接國際趨勢，林飛帆表示，雖然台灣的步伐，比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些，不過，有開始，總是為時不晚，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

林飛帆指出，台灣的這份《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前，完成全國發放，若已經拿到，歡迎拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以向居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。他強調，面對危機，只要全民有準備，台灣就更安全。

▼台灣全民安全指引手冊。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

