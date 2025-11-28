羅浮宮明年漲價45％　非歐盟旅客「門票破千元」

▲羅浮宮即將針對非歐洲經濟區旅客大幅調漲票價。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球最受歡迎的博物館之一、位於法國巴黎的羅浮宮（Louvre Museum）即將針對非歐洲經濟區旅客大幅調漲票價。館方董事會已於27日拍板定案，自2025年1月14日起，大部分非歐盟旅客的門票將從原本的22歐元上漲至32歐元（約新台幣1164元），漲幅高達45％。

根據BBC報導，這項調漲將適用於來自美國、英國、中國等歐盟以外國家的觀光客，預期每年可為羅浮宮增加數百萬歐元收入，挹注在建築翻新與設施升級等計畫。

羅浮宮近來安全與基礎設施問題頻傳，今年10月才發生一起珠寶竊案，4名竊賊僅用數分鐘就偷走價值超過1億美元的珠寶。事件引發關注後，官方審核報告揭露館內安保老舊、設施過時，導致外界質疑資源配置是否失衡。

根據規劃，這波漲價將針對所有「歐洲經濟區」（EEA）以外的國家實施，包含非歐盟國家、冰島、挪威、列支敦斯登等皆不適用優惠價格。

羅浮宮去年共吸引近900萬人次造訪，其中絕大多數為國際遊客，美國與中國遊客分別佔總數約10％與6％，顯示非歐洲國家的觀光客仍是主力來源。

羅浮宮也計畫將大幅翻新展區，增設廁所與餐飲設施，整體改造預算預估高達數億歐元。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年初便已宣布相關改革措施，未來還將把《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）移至新展區，舒緩現場擁擠狀況。

此外，本月稍早羅浮宮也宣布，因結構安全疑慮，原本展出希臘陶器（Greek ceramics）的展區將暫時關閉。根據調查報告，羅浮宮過去幾年大舉購藏藝術品，卻在維修與安全維護方面投入有限，導致風險升高。