羅浮宮竊案「非職業竊盜」　檢方：是不入流小賊

▲警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國羅浮宮上月白天上演驚天竊案，一批價值高達1億200萬美元、具歷史意義的珠寶遭竊。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）3日指出，初步調查顯示犯案者並非專業竊盜集團，而是出身巴黎北郊的「不入流小賊」，排除有組織犯罪的可能。

根據《路透社》報導，兩名男子約兩週前利用家具搬運升降機潛入羅浮宮二樓，破窗後用角磨機撬開展示櫃，再搭乘同夥駕駛的機車逃逸，全程不到7分鐘。4名嫌犯中已有3人落網，但被盜珠寶至今仍未尋獲。

檢方指出，犯案手法雖大膽，但顯然不是職業級竊盜。貝庫歐接受法國新聞電台（FranceInfo）訪問時表示，「這起案件不像一般的小偷小摸，但也與我們印象中的組織犯罪頭目完全不同。」她強調，被捕4人（包含一名疑似竊賊的女友）背景單純，無法執行高度複雜的犯罪行動。

她進一步說明，這些嫌犯幾乎都來自巴黎北部的塞納聖丹尼市（Seine-Saint-Denis），屬於當地低收入社區。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）也指出，目前仍在逃的男子極可能是整起案件的主謀。

法國媒體早前推測，這批嫌犯是業餘人士，因為他們在逃逸過程中竟掉落最貴重的珠寶——鑲有黃金、祖母綠及鑽石的尤吉尼皇后（Empress Eugenie）冠冕，還在現場留下手套、工具與犯案用貨車，甚至沒縱火銷毀證據。

警方透露，兩名嫌犯為阿爾及利亞裔與法國籍男子，其中34歲的阿爾及利亞人自2010年起定居法國，準備搭機返國時遭拘捕；另一名39歲男子則因累犯竊盜案被列入司法監控名單。兩人皆住在巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers），並已「部分承認」涉案。

此外，另一對情侶檔於10月29日落網，11月1日被起訴。男方（37歲）DNA與貨車內樣本相符，被認定為四人小組成員之一；女方（38歲）則是其伴侶，兩人育有子女。警方並指出，他與另一名嫌犯曾在2015年共同因搶案被判刑。

檢方目前認為，雖然4人中已有3人到案，但「至少仍有一人在逃」，並不排除有其他共犯涉入。