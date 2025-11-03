　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅浮宮竊案「非職業竊盜」　檢方：是不入流小賊

▲▼警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

▲警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國羅浮宮上月白天上演驚天竊案，一批價值高達1億200萬美元、具歷史意義的珠寶遭竊。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）3日指出，初步調查顯示犯案者並非專業竊盜集團，而是出身巴黎北郊的「不入流小賊」，排除有組織犯罪的可能。

根據《路透社》報導，兩名男子約兩週前利用家具搬運升降機潛入羅浮宮二樓，破窗後用角磨機撬開展示櫃，再搭乘同夥駕駛的機車逃逸，全程不到7分鐘。4名嫌犯中已有3人落網，但被盜珠寶至今仍未尋獲。

檢方指出，犯案手法雖大膽，但顯然不是職業級竊盜。貝庫歐接受法國新聞電台（FranceInfo）訪問時表示，「這起案件不像一般的小偷小摸，但也與我們印象中的組織犯罪頭目完全不同。」她強調，被捕4人（包含一名疑似竊賊的女友）背景單純，無法執行高度複雜的犯罪行動。

她進一步說明，這些嫌犯幾乎都來自巴黎北部的塞納聖丹尼市（Seine-Saint-Denis），屬於當地低收入社區。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）也指出，目前仍在逃的男子極可能是整起案件的主謀。

法國媒體早前推測，這批嫌犯是業餘人士，因為他們在逃逸過程中竟掉落最貴重的珠寶——鑲有黃金、祖母綠及鑽石的尤吉尼皇后（Empress Eugenie）冠冕，還在現場留下手套、工具與犯案用貨車，甚至沒縱火銷毀證據。

警方透露，兩名嫌犯為阿爾及利亞裔與法國籍男子，其中34歲的阿爾及利亞人自2010年起定居法國，準備搭機返國時遭拘捕；另一名39歲男子則因累犯竊盜案被列入司法監控名單。兩人皆住在巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers），並已「部分承認」涉案。

此外，另一對情侶檔於10月29日落網，11月1日被起訴。男方（37歲）DNA與貨車內樣本相符，被認定為四人小組成員之一；女方（38歲）則是其伴侶，兩人育有子女。警方並指出，他與另一名嫌犯曾在2015年共同因搶案被判刑。

檢方目前認為，雖然4人中已有3人到案，但「至少仍有一人在逃」，並不排除有其他共犯涉入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
護理女神全裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下
撿浪貓...女闖斑馬線遭撞死！恐怖瞬間曝
倒車撞民宅「堵死逃生路」縱火！媽媽命危　17歲女兒死亡
謝侑芯命案疑點多！經紀人曝「未陪同」背後原因
快訊／台中「母女1死1重傷」！　縱火嫌犯落網了
坤達認錯閃兵「後悔得要死」！吳宗憲抱不平：不應該上銬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

羅浮宮竊案「非職業竊盜」　檢方：是不入流小賊

川普令恢復核武試驗　美能源部長澄清「暫無核爆」僅測系統運作

18歲月入60萬　前公關小姐曝「夜總會」黑幕！7年花光積蓄還負債

中國狂po台灣高畫質衛星照！竹科也入鏡　美媒示警：強烈訊號

蓋了20年！　斥資370億「大埃及博物館」終於開幕

川普稱習近平保證「不動台」　中駐美大使館：台灣問題屬於內政

以色列再收3人質遺體　哈瑪斯共已歸還20具遺體

岩手縣市區淪陷！黑熊「跑進車站」嚇壞民眾　獵人山中遭襲滿臉血

阿富汗規模6.3極淺地震！　距上一次釀逾2200死大震僅2個月

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

羅浮宮竊案「非職業竊盜」　檢方：是不入流小賊

川普令恢復核武試驗　美能源部長澄清「暫無核爆」僅測系統運作

18歲月入60萬　前公關小姐曝「夜總會」黑幕！7年花光積蓄還負債

中國狂po台灣高畫質衛星照！竹科也入鏡　美媒示警：強烈訊號

蓋了20年！　斥資370億「大埃及博物館」終於開幕

川普稱習近平保證「不動台」　中駐美大使館：台灣問題屬於內政

以色列再收3人質遺體　哈瑪斯共已歸還20具遺體

岩手縣市區淪陷！黑熊「跑進車站」嚇壞民眾　獵人山中遭襲滿臉血

阿富汗規模6.3極淺地震！　距上一次釀逾2200死大震僅2個月

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」警攔下

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明　USGS發布橙色警報

黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

比特幣「逢10必漲」破功！創投CEO警告：下個熊市恐大跌70%

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

彰化騎士闖紅燈「直直衝」！路口猛撞釀3傷...恐怖瞬間曝

台中縱火1死1傷！男租客犯案動機曝　疑「偷內褲被逮」挾怨報復

雲林青創成功率9成　縣府再砸960萬挺年輕夢想家

南美旅遊返台手肘紅腫　切開皮膚驚見「活蟲寄生」

【車頭全毀】台南清晨嚴重車禍！　瑪莎拉蒂撞女騎士2人受傷 駕駛疑肇逃

國際熱門新聞

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

川習會未提台灣　川普：習知道動武後果

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」

超狠小三！摩鐵激戰突掏刀　斷勃起命根

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

川普宣布停產「一美分硬幣」！

美甜甜圈店財務危機！負債4.3億聲請破產保護

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

他突捧尿喝下「還說謝謝」被逮捕

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

中國稀土政策若走回頭路　美國財長：川普可能提高關稅

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

更多熱門

相關新聞

25歲女欠債遭拘禁+鬼剃頭！警攻堅主嫌嚇到腿軟

25歲女欠債遭拘禁+鬼剃頭！警攻堅主嫌嚇到腿軟

台中市羅姓女子與綽號「饅頭」的張姓男子有債務糾紛，張男為此夥同2名友人，將羅女拘禁在汽車旅館，還拿小刀強行剃掉羅女頭髮，並強迫她喝下毒品咖啡包。警方今年5月收網逮人，檢方複訊後依毒品罪、妨害自由罪嫌聲押張男獲准，其餘2人交保，近日偵結起訴。

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌正式起訴」

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌正式起訴」

快訊／羅浮宮竊案再抓到5嫌

快訊／羅浮宮竊案再抓到5嫌

新北男未按時服藥竟性侵母　判監護1年半

新北男未按時服藥竟性侵母　判監護1年半

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

關鍵字：

羅浮宮法國珠寶竊案小賊犯罪

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面