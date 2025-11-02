　
國際

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌被起訴」　失竊珠寶仍下落不明

▲▼ 羅浮宮文物失竊，包括尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的珍珠鑽石后冠，唯一尋回的祖母綠寶石后冠受損。（圖／路透）

▲法國巴黎羅浮宮上月發生驚天劫案，失竊珠寶至今不知所蹤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）上月發生世紀劫案，8件價值連城的珠寶遭竊，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。巴黎檢察官1日證實又有2名嫌犯被正式起訴，使得該案被起訴人數攀升至4人。

《路透社》報導，最新接受正式調查的2名嫌犯分別為37歲男性與38歲女性。男嫌因過去的竊盜前科為警方熟知，如今因為涉案被指控組織竊盜與犯罪共謀罪。女嫌據傳來自巴黎北部近郊的經濟狀況普遍較差的拉庫爾納夫區（La Courneuve），也被控組織竊盜共犯與犯罪共謀罪。

巴黎檢方透露，最新起訴的2嫌目前均被羈押候審，但皆否認涉案。與他們同時在10月29日被捕的另外3人已無罪釋放。

▲▼ 羅浮宮文物失竊，包括尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的珍珠鑽石后冠，唯一尋回的祖母綠寶石后冠受損。（圖／路透）

▲羅浮宮失竊珠寶與文物，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的珍珠鑽石后冠。（圖／路透）

此前已有2名嫌犯被正式起訴，目前已「部分承認」參與犯案，包括一名2010年起居住法國的34歲阿爾及利亞籍男子，他在企圖搭機返鄉時落網，另一名39歲嫌犯先前就因為加重竊盜案接受司法監督，他們都住在巴黎北部近郊、居民收入較低的歐貝維利耶（Aubervilliers）。

這起震驚全球的竊盜案發生在大約2周前，4名歹徒駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物，闖入短短7分鐘內成功得手。

此案凸顯出羅浮宮的重大維安漏洞，館長德卡爾（Laurence des Cars）出席國會聽證會時坦言這是一次「可怕的失敗」，當時所有警報器都正常運作，但竊盜案發生區域的唯一監視器「面向西方」，因此完全沒拍到竊賊入侵過程，直到破窗觸發警報，工作人員才知道遭到入侵。

失竊珠寶至今仍下落不明，檢方表示調查持續進行中。

10/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／羅浮宮竊案再抓到5嫌

法國羅浮宮（Louvre）19日發生世紀搶案，多件價值連城的珠寶遭竊，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，根據法新社最新消息，法國又逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯。

鉅曜國際珠寶誠摯邀請　閃耀登場台灣珠寶首飾展覽會

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

即／羅浮宮世紀竊盜案「2嫌落網」！

羅浮宮「館內珍貴藏品」警已秘密轉移

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

