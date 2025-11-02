羅浮宮驚天劫案「又有2嫌被起訴」　失竊珠寶仍下落不明

▲法國巴黎羅浮宮上月發生驚天劫案，失竊珠寶至今不知所蹤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）上月發生世紀劫案，8件價值連城的珠寶遭竊，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。巴黎檢察官1日證實又有2名嫌犯被正式起訴，使得該案被起訴人數攀升至4人。

《路透社》報導，最新接受正式調查的2名嫌犯分別為37歲男性與38歲女性。男嫌因過去的竊盜前科為警方熟知，如今因為涉案被指控組織竊盜與犯罪共謀罪。女嫌據傳來自巴黎北部近郊的經濟狀況普遍較差的拉庫爾納夫區（La Courneuve），也被控組織竊盜共犯與犯罪共謀罪。

巴黎檢方透露，最新起訴的2嫌目前均被羈押候審，但皆否認涉案。與他們同時在10月29日被捕的另外3人已無罪釋放。

▲羅浮宮失竊珠寶與文物，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的珍珠鑽石后冠。（圖／路透）



此前已有2名嫌犯被正式起訴，目前已「部分承認」參與犯案，包括一名2010年起居住法國的34歲阿爾及利亞籍男子，他在企圖搭機返鄉時落網，另一名39歲嫌犯先前就因為加重竊盜案接受司法監督，他們都住在巴黎北部近郊、居民收入較低的歐貝維利耶（Aubervilliers）。

這起震驚全球的竊盜案發生在大約2周前，4名歹徒駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物，闖入短短7分鐘內成功得手。

此案凸顯出羅浮宮的重大維安漏洞，館長德卡爾（Laurence des Cars）出席國會聽證會時坦言這是一次「可怕的失敗」，當時所有警報器都正常運作，但竊盜案發生區域的唯一監視器「面向西方」，因此完全沒拍到竊賊入侵過程，直到破窗觸發警報，工作人員才知道遭到入侵。

失竊珠寶至今仍下落不明，檢方表示調查持續進行中。