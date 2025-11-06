羅浮宮大盜「竟是重機網紅」　愛拍炫技片1細節露餡

▲警察在法國巴黎羅浮宮外巡邏。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）世紀劫案最新細節曝光，其中一名嫌犯曾在巴黎另一座博物館擔任保全，同時也是一名小網紅，在TikTok與YouTube等平台擁有粉絲。

《衛報》報導，39歲嫌犯阿卜杜拉耶（Abdoulaye N）案發6天後在巴黎北部近郊歐貝維利耶（Aubervilliers）的家中落網，如今面臨組織竊盜與共謀犯罪等指控。歹徒丟棄在現場的手套、反光背心、圓盤切割器上檢驗出他的DNA，因此被懷疑是闖入博物館的其中2嫌之一。

《巴黎人報》指出，阿卜杜拉耶曾任職於國際物流公司UPS、玩具反斗城，並且曾在巴黎「龐畢度藝術中心」（Pompidou Centre）擔任保全。他同時以「Doudou Cross Bitume」為名活躍於社群媒體，影片內容大多是他在巴黎街頭表演重機特技。

▲羅浮宮竊盜案損失8件珍貴珠寶。（圖／路透）



諷刺的是，阿卜杜拉耶在影片中騎乘的Yamaha TMax重機，正是歹徒逃逸時使用的同款車型。他的犯罪前科也多達15項，包含持有毒品與無照駕駛等，2014年還曾搶劫珠寶店，目前已「部分承認」參與羅浮宮劫案。

這起震驚全球的竊盜案發生在10月19日，4名歹徒駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等珍貴文物，闖入短短7分鐘內成功得手，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。

目前4名嫌犯均被拘留，但失竊珠寶仍未尋獲。先前公布的初步調查顯示，犯案者並非專業竊盜集團，而是出身巴黎北郊的「不入流小賊」，排除組織犯罪的可能性。