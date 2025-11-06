　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅浮宮大盜「竟是重機網紅」　愛拍炫技片1細節露餡

▲▼警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

▲警察在法國巴黎羅浮宮外巡邏。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）世紀劫案最新細節曝光，其中一名嫌犯曾在巴黎另一座博物館擔任保全，同時也是一名小網紅，在TikTok與YouTube等平台擁有粉絲。

《衛報》報導，39歲嫌犯阿卜杜拉耶（Abdoulaye N）案發6天後在巴黎北部近郊歐貝維利耶（Aubervilliers）的家中落網，如今面臨組織竊盜與共謀犯罪等指控。歹徒丟棄在現場的手套、反光背心、圓盤切割器上檢驗出他的DNA，因此被懷疑是闖入博物館的其中2嫌之一。

《巴黎人報》指出，阿卜杜拉耶曾任職於國際物流公司UPS、玩具反斗城，並且曾在巴黎「龐畢度藝術中心」（Pompidou Centre）擔任保全。他同時以「Doudou Cross Bitume」為名活躍於社群媒體，影片內容大多是他在巴黎街頭表演重機特技。

▲▼ 法國巴黎羅浮宮19日發生竊案。（圖／路透）

▲羅浮宮竊盜案損失8件珍貴珠寶。（圖／路透）

諷刺的是，阿卜杜拉耶在影片中騎乘的Yamaha TMax重機，正是歹徒逃逸時使用的同款車型。他的犯罪前科也多達15項，包含持有毒品與無照駕駛等，2014年還曾搶劫珠寶店，目前已「部分承認」參與羅浮宮劫案。

這起震驚全球的竊盜案發生在10月19日，4名歹徒駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等珍貴文物，闖入短短7分鐘內成功得手，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。

目前4名嫌犯均被拘留，但失竊珠寶仍未尋獲。先前公布的初步調查顯示，犯案者並非專業竊盜集團，而是出身巴黎北郊的「不入流小賊」，排除組織犯罪的可能性。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4檔記憶體股吸睛！　南亞科爆16萬張大量飆天價
UPS貨機墜毀爆炸12死　黑盒子找到了！肯塔基州宣布緊急狀態
快訊／台南高鐵橋下驚見雙屍！　年輕情侶身亡
黃明志私約妹話術被挖！　「4正妹網紅」證詞一次看
閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：適切考

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瀑布旁活春宮！　男女全裸「濕身親熱」惹怒泰網友

黑盒子找到了！UPS貨機墜毀爆炸12死　肯塔基州宣布緊急狀態

川普關稅案「2派大法官都質疑」　最高法院最快幾周內裁決

羅浮宮大盜「竟是重機網紅」　愛拍炫技片1細節露餡

民主黨新星曼達尼當選紐約市長　矢言挺身而出對抗川普

全美40大機場「航班恐大砍10%」　政府關門36天撐不住

川普打破33年禁令推動恢復核試！　普丁警告：俄國將比照辦理

佛州可禁止中國公民「購買房地產」　美上訴法院：非歧視

人妻離家「婚戒丟桌上」！丈夫嚇壞急call　真相超爆笑

民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

瀑布旁活春宮！　男女全裸「濕身親熱」惹怒泰網友

黑盒子找到了！UPS貨機墜毀爆炸12死　肯塔基州宣布緊急狀態

川普關稅案「2派大法官都質疑」　最高法院最快幾周內裁決

羅浮宮大盜「竟是重機網紅」　愛拍炫技片1細節露餡

民主黨新星曼達尼當選紐約市長　矢言挺身而出對抗川普

全美40大機場「航班恐大砍10%」　政府關門36天撐不住

川普打破33年禁令推動恢復核試！　普丁警告：俄國將比照辦理

佛州可禁止中國公民「購買房地產」　美上訴法院：非歧視

人妻離家「婚戒丟桌上」！丈夫嚇壞急call　真相超爆笑

民主黨極左新星當選紐約市長　川普批：共產主義經濟噩夢

美甲師變包租婆！　越南媳婦專挑1物件月租收入超過15萬

從「不用錢的先做」到數位改革　蔡其昌完整說明3大計畫

信義區街頭演出到一半「他被原唱突襲」！李千娜驚喜現身…加碼1舉動嗨爆

蘇花匯德路段邊坡施工2階段交管！日間雙向封閉　30分鐘放行1次

台南機車擦撞2騎士倒地送醫　路邊轎車衰遭波及

聽歌了解原民野菜文化！《十菜一湯》專輯發布　6大族群長者獻唱

爆乳特助「15萬交保」燦笑離開！網炸鍋洗版　他嘆：社會觀感很差

4記憶體股吸睛！南亞科帶量刷天價　華東亮燈逾2萬張排隊買

台籃海神Logo也被抄了？網友揪出中國棒球不只一隊「山寨」

瀑布旁活春宮！　男女全裸「濕身親熱」惹怒泰網友

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

國際熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

妻出門婚戒丟桌上「夫嚇壞」真相曝光

女傭「電梯摔死狗」影片曝光！　飼主目睹淚崩驚叫

美股收漲225點！四大指數收高　小非農就業報告超預期增4.2萬人

UPS貨機墜毀增至9死！　波音公司回應了

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

世界經濟論壇主席示警！　金融市場3大泡沫：加密貨幣、AI、債務

台積電北美子公司執行長換人

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

Shein販售「擬童情趣娃娃」　法國勒令電商停業

更多熱門

相關新聞

全球首條無線充電高速公路法國上線

全球首條無線充電高速公路法國上線

在法國，一條看似普通的高速公路，正在改寫電動車充電的未來。A10 高速公路上長達 1.5 公里的試驗路段，成為全球首個可讓電動車在行駛中進行無線充電的公共道路。這項被命名為「Charge as you Drive」的計畫，由法國最大收費道路營運商 VINCI Autoroutes 與以色列技術公司 Electreon 共同推動

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

羅浮宮案非職業竊盜　檢方：是不入流小賊

羅浮宮案非職業竊盜　檢方：是不入流小賊

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌正式起訴」

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌正式起訴」

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了

關鍵字：

法國羅浮宮劫案社群媒體

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

韓手遊來台40天停更

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面