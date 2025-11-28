　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

腎臟。（圖／達志／示意圖）

▲醫曝10大傷腎食物，第1名台灣人超愛喝。（示意圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣慢性腎臟病盛行率高，平均每8人有1人受影響，也是全球洗腎人口比例最高的國家之一。腎臟科醫師洪永祥就分享台灣人經常吃，卻是相當傷腎的10大食物，例如看似健康的早餐穀物，或是早餐店常見的鍋貼、鐵板麵都在名單內，排名第一的更是被譽為台灣之光的珍珠奶茶。

洪永祥近日在節目《健康e起聊》上表示，人類出生時，體內大約會擁有200萬顆腎絲球，且這個腎絲球是不會再生的，一旦受損死亡就是永遠失去，而錯誤的作息及不良的飲食習慣則會加速腎絲球死亡，導致洗腎的風險增加，他也點出10個國人平常經常食用的「腎臟地雷」，提醒國人減少攝取，降低腎臟負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第十、早餐穀物。洪永祥指出，如果是天然的五穀或麥片當然沒問題，但一些市售穀物為了提升口感，會加入香料、甜味劑、食用色素等，若真的要吃，建議選擇天然的穀物，盡量避免有加工過的。

第九、蔥花肉鬆捲、日式及台式麵包。洪永祥說，許多的日式及台式麵包，例如紅豆麵包、克林姆麵包等，其實都含有大量的油、鹽、糖，長期食用可能會對腎臟造成負擔，建議選擇全麥類的高纖麵包。

第八、燒餅油條。燒餅油條除了高油熱量爆炸外，因用高溫油炸，易產生丙烯醯胺與多環芳香烴，加上部分業者為了增加酥脆口感，可能會使用含鋁的膨脹劑，長期食用恐影響腦部、腎臟。

▲▼煎餃,鍋貼,餃子,水餃。（圖／翻攝自pixabay）

▲鍋貼、煎餃等食物熱量非常高，過量食用容易肥胖。（圖／翻攝自pixabay）

第七、鍋貼。洪永祥表示，鍋貼、煎餃、水餃、小籠包等包餡食物，其實就是澱粉包著五花肉，熱量非常高，經常吃著吃著就出現肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，進而影響腎功能。

第六、肉乾與香腸。洪永祥說，高油、鹽、糖加上高溫加工的紅肉，長期攝取不只會增加致癌風險，還會刺激身體慢性發炎。

第五、鐵板麵。洪永祥指出，鐵板麵是早餐中最傷腎的食物之一，又油又鹹熱量相當高，加上各種調味與勾芡，對於腎臟的負擔相當大。

第四、三寶飯。洪永祥表示，烤鴨、烤雞及叉燒熱量驚人，加上便當飯量有多，可能一餐就吃進了二餐的熱量，加上還會淋上高鹽高糖的醬汁，相當傷腎。

第三、炸雞排。炸雞排除了熱量驚人外，它的調味經常又甜又鹹，長期食用不只會造成肥胖，還會傷害肝、腎及血管，提高致癌率。

▲▼ 男網友因吃拉麵找到未來老婆。（圖／取自unsplash）

▲拉麵鈉含量相當驚人。（圖／取自unsplash）

第二、拉麵。洪永祥說，台灣人真的非常愛吃拉麵，但拉麵的湯頭一般都非常鹹，鈉含量相當驚人，長期食用對於腎臟的負擔相當重，甚至可能導致高血鈉，。

第一、珍珠奶茶。洪永祥指出，珍珠本身其實是澱粉，加上泡過糖水，含糖量及熱量都很高，加上喝完珍珠奶茶後會有飽足感，進而排擠正餐，長期下來容易營養不良、肥胖，或增加高血壓、糖尿病等疾病風險，而慢性病就是傷腎的元凶之一。

▼長期飲用珍奶容易產生肥胖，或高血壓、糖尿病疾病風險。（圖／Pexels）

▲▼營養師曝「夏季食安5原則」 。（圖／Pexels）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

霸王寒流再現？北極「冬季風暴」可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

恆春罕見比台北還涼　鄭明典揭「一大片沙塵」往台灣來：落塵量較高

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

香港宏福苑大火新增至55死！個別樓層仍有餘火燃燒

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

霸王寒流再現？北極「冬季風暴」可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

恆春罕見比台北還涼　鄭明典揭「一大片沙塵」往台灣來：落塵量較高

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」！網：台灣以前也是

沒領到安全指引「就領不到物資？」　事實查核中心澄清...網卻戰翻

明天中部以北低溫15度　周末白天明顯回溫

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

賓士AMG「第1款4門電動跑車」輕偽裝現身！砲口對準保時捷Taycan

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

快訊／香港宏福苑火燒一天增至83死　災民抬出頸掛「DEAD」

霸王寒流再現？北極「冬季風暴」可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

晶華酒店耶誕樹點燈　董座潘思亮：解決缺工就是解決國旅問題起點

剴剴戰士怒吼重判陳尚潔　誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

台灣YTR開出「全球唯一」大谷翔平神卡！預估價值破百萬美元

羅唯仁早在10月就出境！洩台積電機密涉國安法　檢調突襲台灣住處

北區國稅局「金馬迎春」水果月曆兌換　全數兌換完畢

《數碼寶貝》新作極好評　製作人談與《寶可夢》差異：各有強項

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

生活熱門新聞

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

恆春比台北低溫　鄭明典揭大片沙塵將抵台

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本在玩命！」

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

高雄12/7停水10hrs　11區60萬戶受影響

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

今晚雨擴大！　「下最多」地區曝

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

林金宏曝火場自保2口訣

館長宣布「赴陸帶貨直播」：讓台灣人看生意有多好

更多熱門

相關新聞

被說健康亮紅燈！川普怒嗆紐時：三流醜記者

被說健康亮紅燈！川普怒嗆紐時：三流醜記者

美國總統川普26日再度在社群平台開砲，痛批《紐約時報》散布不實訊息，指控他「健康亮紅燈、精力下滑」。79歲的川普怒嗆《紐時》是「人民公敵」，並點名報導記者羅傑斯（Katie Rogers）是「專寫他壞話的三流記者」。

不用每日萬步！醫師自白「自己也做不到」

不用每日萬步！醫師自白「自己也做不到」

比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養

比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養

台大學生會開出1條件！達標就發500份雞排

台大學生會開出1條件！達標就發500份雞排

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

關鍵字：

健康雞排珍奶

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

即／香港宏福苑火增至83死

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

香港惡火65死　百人排隊認屍

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

看似無害「其實城府超深」星座

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

萬華雙和市場大火沖天現場曝　住戶全身燒到脫皮

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面