▲醫曝10大傷腎食物，第1名台灣人超愛喝。（示意圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣慢性腎臟病盛行率高，平均每8人有1人受影響，也是全球洗腎人口比例最高的國家之一。腎臟科醫師洪永祥就分享台灣人經常吃，卻是相當傷腎的10大食物，例如看似健康的早餐穀物，或是早餐店常見的鍋貼、鐵板麵都在名單內，排名第一的更是被譽為台灣之光的珍珠奶茶。

洪永祥近日在節目《健康e起聊》上表示，人類出生時，體內大約會擁有200萬顆腎絲球，且這個腎絲球是不會再生的，一旦受損死亡就是永遠失去，而錯誤的作息及不良的飲食習慣則會加速腎絲球死亡，導致洗腎的風險增加，他也點出10個國人平常經常食用的「腎臟地雷」，提醒國人減少攝取，降低腎臟負擔。

第十、早餐穀物。洪永祥指出，如果是天然的五穀或麥片當然沒問題，但一些市售穀物為了提升口感，會加入香料、甜味劑、食用色素等，若真的要吃，建議選擇天然的穀物，盡量避免有加工過的。

第九、蔥花肉鬆捲、日式及台式麵包。洪永祥說，許多的日式及台式麵包，例如紅豆麵包、克林姆麵包等，其實都含有大量的油、鹽、糖，長期食用可能會對腎臟造成負擔，建議選擇全麥類的高纖麵包。

第八、燒餅油條。燒餅油條除了高油熱量爆炸外，因用高溫油炸，易產生丙烯醯胺與多環芳香烴，加上部分業者為了增加酥脆口感，可能會使用含鋁的膨脹劑，長期食用恐影響腦部、腎臟。

▲鍋貼、煎餃等食物熱量非常高，過量食用容易肥胖。（圖／翻攝自pixabay）

第七、鍋貼。洪永祥表示，鍋貼、煎餃、水餃、小籠包等包餡食物，其實就是澱粉包著五花肉，熱量非常高，經常吃著吃著就出現肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，進而影響腎功能。

第六、肉乾與香腸。洪永祥說，高油、鹽、糖加上高溫加工的紅肉，長期攝取不只會增加致癌風險，還會刺激身體慢性發炎。

第五、鐵板麵。洪永祥指出，鐵板麵是早餐中最傷腎的食物之一，又油又鹹熱量相當高，加上各種調味與勾芡，對於腎臟的負擔相當大。

第四、三寶飯。洪永祥表示，烤鴨、烤雞及叉燒熱量驚人，加上便當飯量有多，可能一餐就吃進了二餐的熱量，加上還會淋上高鹽高糖的醬汁，相當傷腎。

第三、炸雞排。炸雞排除了熱量驚人外，它的調味經常又甜又鹹，長期食用不只會造成肥胖，還會傷害肝、腎及血管，提高致癌率。

▲拉麵鈉含量相當驚人。（圖／取自unsplash）

第二、拉麵。洪永祥說，台灣人真的非常愛吃拉麵，但拉麵的湯頭一般都非常鹹，鈉含量相當驚人，長期食用對於腎臟的負擔相當重，甚至可能導致高血鈉，。

第一、珍珠奶茶。洪永祥指出，珍珠本身其實是澱粉，加上泡過糖水，含糖量及熱量都很高，加上喝完珍珠奶茶後會有飽足感，進而排擠正餐，長期下來容易營養不良、肥胖，或增加高血壓、糖尿病等疾病風險，而慢性病就是傷腎的元凶之一。

▼長期飲用珍奶容易產生肥胖，或高血壓、糖尿病疾病風險。（圖／Pexels）