不爽被說健康亮紅燈！川普怒轟《紐時》：人民公敵、三流醜記者

▲川普。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普26日再度在社群平台開砲，痛批《紐約時報》散布不實訊息，指控他「健康亮紅燈、精力下滑」。79歲的川普怒嗆《紐時》是「人民公敵」，並點名報導記者羅傑斯（Katie Rogers）是「專寫他壞話的三流記者」。

《紐約時報》稍早以〈日程減少、體重下降：川普的衰老與健康疑雲〉為題，指出川普近來公開行程減少、國內出行驟降，且多次被拍到在活動中疑似打瞌睡，加深外界對其健康狀況的疑慮。報導也提到，川普的官方行程多集中在中午至傍晚，與第一任期相比大幅縮短。

川普則在「真實社群」（Truth Social）上反擊，先列出他自豪的政績，包括2024年總統大選「壓倒性勝利」、經濟表現亮眼、股市刷新多項新高等，強調這些工作量需要極高精力，他「這輩子從沒這麼拼命過」。他怒批《紐時》刻意抹黑，把所有與他相關的內容都寫成負面，並再次稱其為「廉價爛報」。

對於健康問題，川普強調自己「剛做完完整體檢與認知測驗，而且全部滿分」，駁斥外界謠言。他也透露醫生認證自己「身心狀態極佳」，體重從2020年的244磅降至今年的224磅。

《紐時》報導中也指出，川普雖頻繁使用社群媒體、與外國領袖會晤，但官方公開露面較第一任期減少近四成；此外，他右手淤青與腳踝腫脹也曾在網路引發外界揣測。白宮方面則表示，川普行程透明、健康狀態良好，並批評拜登時期才是「刻意隱瞞總統健康」。

川普最後自信表示，自己的支持率創新高，即使未來某一天體力真的下降，也不是現在。