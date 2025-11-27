國台辦稱林佳龍媚日背叛民族無底線　外交部嗆：粗暴言論凸顯霸權心態

▲外交部長林佳龍、日本首相高市早苗。（資料照／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍多次公開聲援日本，呼籲國人多赴日旅遊、購買日貨挺日，中國國台辦嗆，民進黨與日方勾連生事，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。外交部發言人蕭光偉今（27日）回擊，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導指日本近年投入鉅額131億日幣資金在日台交流協會培植「媚日人士」，外交部長林佳龍批評，用這種較戰狼式語言或粗暴批評，都涉及到情緒性攻擊，「我們也不知道他在講什麼」。國台辦發言人彭慶恩昨在例行記者會痛批，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。

而針對林佳龍公開聲援日本首相高市早苗，呼籲國人「多去日本旅遊、購買日本產品」以表達支持，「中共軍事擴張針對台灣與第一島鏈所有國家」、「中共要找事，大家都會有事」。

彭慶恩批評，民進黨與日方勾連生事，是「台海和平的破壞者、麻煩製造者」，「台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住」。當前日本妄圖借台灣生事，民進黨當局妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

對此，外交部發言人蕭光偉今（27日）回擊，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

蕭光偉強調，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉並指出，近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。