政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦稱林佳龍媚日背叛民族無底線　外交部嗆：粗暴言論凸顯霸權心態

▲▼2025年4月28日，外交部長林佳龍（右）歡迎日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員（左）一行。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍、日本首相高市早苗。（資料照／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍多次公開聲援日本，呼籲國人多赴日旅遊、購買日貨挺日，中國國台辦嗆，民進黨與日方勾連生事，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。外交部發言人蕭光偉今（27日）回擊，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導指日本近年投入鉅額131億日幣資金在日台交流協會培植「媚日人士」，外交部長林佳龍批評，用這種較戰狼式語言或粗暴批評，都涉及到情緒性攻擊，「我們也不知道他在講什麼」。國台辦發言人彭慶恩昨在例行記者會痛批，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。

而針對林佳龍公開聲援日本首相高市早苗，呼籲國人「多去日本旅遊、購買日本產品」以表達支持，「中共軍事擴張針對台灣與第一島鏈所有國家」、「中共要找事，大家都會有事」。

彭慶恩批評，民進黨與日方勾連生事，是「台海和平的破壞者、麻煩製造者」，「台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住」。當前日本妄圖借台灣生事，民進黨當局妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

對此，外交部發言人蕭光偉今（27日）回擊，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

蕭光偉強調，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉並指出，近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

 
11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／轉機被帶走！　台男失聯3天找到了
279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭
何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢白目
快訊／MAMA官方首度發聲！　確定照常舉行
宏福苑惡火燒7棟31層！台消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕
宏福苑「屋內燃燒視角曝光」　受困者嗆到咳嗽
漲幅100%！　抽中一張現賺150萬元
快訊／行政院減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年
44死火災「港星趁機賣保險」遭炎上！　公司3聲明切割

相關新聞

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

總統賴清德26日召開國安高層會議，會後舉行記者會公布了2項國安行動方案，其中包括台灣史無前例，8年要投入1.25兆規模的國防特別預算。為何賴清德要在此刻拋出？可以從「對外情勢」、「對內政治角力」兩個層面來分析；而在未來的觀察點上，國際社會與國內政治，除了聚焦於藍白陣營對軍購的態度，對北京而言，是否杯葛軍購也會成為明年推動「恢復國共論壇」跟「鄭習會」的入場門票？

瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟月租破40萬

瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟月租破40萬

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

陸批日本「想蒙混過關」：這伎倆行不通

陸批日本「想蒙混過關」：這伎倆行不通

失聯3天！國人阿布達比轉機遭武裝人員帶走　外交部：釐清案情中

失聯3天！國人阿布達比轉機遭武裝人員帶走　外交部：釐清案情中

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

