大陸 大陸焦點 特派現場

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

▲▼解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

▲解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（27）日發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，闡述中國在軍控、防擴散及新興安全領域的政策立場與治理主張。白皮書指出，中國始終是世界和平建設者，並在聯合國框架下積極參與全球軍控進程，推動外空、網路、人工智慧等領域的國際規範制定，強調以和平發展方式推動全球安全治理。

白皮書指出，進入新時代，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國推進中國式現代化，並以全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議與全球治理倡議回應國際社會訴求，持續推動構建人類命運共同體。中國在國際軍控、裁軍與防擴散機制中積極提出倡議與方案，致力改善國際安全環境、增進合作並破解安全困境。

▲▼九三閱兵，共軍陸上無人戰車。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍陸上無人戰車。（圖／翻攝新華社）

白皮書說明，此次發布旨在全面介紹中國在軍控、防擴散及新興領域安全治理的政策與實踐，包括外空、安全、人工智慧等議題，同時展現中國維護世界和平的決心，並呼籲各國共同促進國際軍控進程。

據了解，白皮書主體分為五部分，涵蓋全球安全與軍控形勢、新時代軍控政策立場、參與國際軍控進程、新興領域治理框架、以及防擴散與科技和平利用的國際合作。

白皮書提到，中國堅決支持以聯合國為核心的國際軍控體系，是推動全球軍控治理的重要力量。作為安理會常任理事國，中國持續維護多邊軍控機制權威性，並在核、生物、化學等多領域履行條約義務，為國際軍控作出貢獻。

▲▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

▲共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。（圖／翻攝央視軍事）

對於外空、網路與人工智慧等新興領域，白皮書指出，此類領域已成為全球治理的新焦點。中國主張在各國普遍參與的基礎上，以聯合國為主渠道推動建立具廣泛共識的治理框架，並提升發展中國家代表性。

白皮書強調，中國式現代化走和平發展道路，中國發展即世界和平力量的增長。中國願與各國共同推動多極化與包容性的全球化，維護以聯合國為核心的軍控體系，並致力構建人類命運共同體。

國台辦稱林佳龍媚日背叛民族無底線　外交部回擊

國台辦稱林佳龍媚日背叛民族無底線　外交部回擊

外交部長林佳龍多次公開聲援日本，呼籲國人多赴日旅遊、購買日貨挺日，中國國台辦嗆，民進黨與日方勾連生事，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。外交部發言人蕭光偉今（27日）回擊，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質。

台海成火藥庫　中日角力升級引爆亞洲安全裂縫

台海成火藥庫　中日角力升級引爆亞洲安全裂縫

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟月租破40萬

瑞幸首店隔牆開戰星巴克　估全棟月租破40萬

陸批日本「想蒙混過關」：這伎倆行不通

陸批日本「想蒙混過關」：這伎倆行不通

