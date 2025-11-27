直播爆氣！郭璽嗆台船董事長「養小三」　再詛咒：你活不了多久

▲直播嗆聲變成官司，郭璽控台船董座養小三挨告被起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

口無遮攔！67歲的前海軍顧問郭璽不滿台船虧損，多次在YouTube直播與股東會上指控董事長鄭文隆「養小三」、與陳姓女包商有不正當關係，並痛罵「下三濫」「不要臉」。鄭文隆認為名譽受損提告。士林地檢署調查後認定郭璽無證據、指控涉私德且逾越評論界線，依法以公然侮辱與誹謗罪將他起訴。

郭璽多次直播內容皆未掌握任何具體證據，所引用的多為網路匿名社群「靠北船船」、員工耳語、零碎新聞報導，甚至部分細節僅憑個人猜測。檢方認為，郭璽雖可就台船虧損提出批評，但將虧損與「養小三」「利益輸送」連結已涉及私德，且屬不實推論，逾越公共事務評論界線，足以毀損名譽。

偵查時，郭璽辯稱自己曾任證券公司總經理，身為股東本就有監督義務，表示「大家都知道」這些傳聞，但仍無法提出可信佐證。檢察官認為，相關內容欠缺查證基礎，且反覆使用羞辱性字眼，已構成公然侮辱與誹謗。

至於郭璽在直播中怒嗆「你快掛了」、「你活不了多久」、「培訓槍手掃除害蟲」等語，鄭文隆認為已構成恐嚇危害安全。但檢察官分析語境後認定，這些字眼多屬情緒性謾罵與政治修辭，未具體表達加害生命或身體的意圖，一般人亦不致因此心生重大畏懼，因此不構成恐嚇罪，將郭不起訴處分。