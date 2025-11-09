「共享蒼穹」古籍特展登場　南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

▲南瀛天文館推出「共享蒼穹」中文古籍特展，呈現跨文化知識脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家圖書館與南瀛天文館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展，自2025年11月8日起至2026年1月4日於南瀛天文館星象館2樓展出，展覽以珍稀古籍、跨文化研究成果結合沉浸式多媒體，呈現漢字起源、文明交流及知識傳播的歷史脈絡，帶領觀眾穿越千年閱讀文化。

台南市長黃偉哲表示，古籍承載前人智慧，是文化傳承與人文教育的重要基礎。中文古籍在文明發展中不斷跨越地域限制，連結亞洲各地的思想脈絡，使知識得以延續；而漢字作為東亞共同語言，更形塑了跨文化理解與相互尊重的基礎。

文化局長黃雅玲說，此次展覽精選涵蓋地理、醫學、文學、宗教等領域的重要典籍，內容映照古人思想脈動，也勾勒出社會發展軌跡。透過古籍的展示與解讀，觀眾可一窺漢字如何隨貿易、宗教與學術往來不斷擴散，並在不同地區開枝散葉，形塑跨文化交流的知識網絡。

南瀛天文館表示，「共享蒼穹」展覽以「從書頁到星空」為主軸，讓觀眾在天文場域中重新理解文字的力量，感受古籍所折射的文明光華。展覽期間歡迎民眾前往參觀，一同走入千年知識與文化交流的旅程。