　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「共享蒼穹」古籍特展登場　南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

▲南瀛天文館推出「共享蒼穹」中文古籍特展，呈現跨文化知識脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

▲南瀛天文館推出「共享蒼穹」中文古籍特展，呈現跨文化知識脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家圖書館與南瀛天文館攜手推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展，自2025年11月8日起至2026年1月4日於南瀛天文館星象館2樓展出，展覽以珍稀古籍、跨文化研究成果結合沉浸式多媒體，呈現漢字起源、文明交流及知識傳播的歷史脈絡，帶領觀眾穿越千年閱讀文化。

▲南瀛天文館推出「共享蒼穹」中文古籍特展，呈現跨文化知識脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，古籍承載前人智慧，是文化傳承與人文教育的重要基礎。中文古籍在文明發展中不斷跨越地域限制，連結亞洲各地的思想脈絡，使知識得以延續；而漢字作為東亞共同語言，更形塑了跨文化理解與相互尊重的基礎。

▲南瀛天文館推出「共享蒼穹」中文古籍特展，呈現跨文化知識脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲說，此次展覽精選涵蓋地理、醫學、文學、宗教等領域的重要典籍，內容映照古人思想脈動，也勾勒出社會發展軌跡。透過古籍的展示與解讀，觀眾可一窺漢字如何隨貿易、宗教與學術往來不斷擴散，並在不同地區開枝散葉，形塑跨文化交流的知識網絡。

▲南瀛天文館推出「共享蒼穹」中文古籍特展，呈現跨文化知識脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館表示，「共享蒼穹」展覽以「從書頁到星空」為主軸，讓觀眾在天文場域中重新理解文字的力量，感受古籍所折射的文明光華。展覽期間歡迎民眾前往參觀，一同走入千年知識與文化交流的旅程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台
捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后
美股崩盤恐迎血洗修正　專家曝「最神準指標」！預警跌幅16%
「每天喝水3000毫升」出現驚人變化！　營養師：胃口小、體重
國道雙屍掛車頭　預拌車「方向盤鎖死」又翻！在地驚：抓交替？
泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了
日氣象廳：鳳凰將「橫穿整個台灣」！　登台時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超震撼！荷蘭沉浸式街頭劇場　《恐龍入侵》花蓮登場

泰雅文化為首場主軸　中市原住民族文化節大雅登場

「共享蒼穹」古籍特展登場　南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

台南做工行善團接力修繕弱勢家庭　助受災案家重建「希望家園」

禁宰禁運令解除！花蓮首日成交483頭毛豬　3項地方補助出爐

太子爺也3D回春　福安宮百年神像以科技復刻原貌

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送　火速送抵縣立醫院

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日中原文創園區展出

永福里「苦茶油文化體驗節」　烏塗窟地方創生協會推廣健康好油

台東汽車遭彈弓射擊？　台東分局成立專案積極偵辦

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

超震撼！荷蘭沉浸式街頭劇場　《恐龍入侵》花蓮登場

泰雅文化為首場主軸　中市原住民族文化節大雅登場

「共享蒼穹」古籍特展登場　南瀛天文館×國圖展現跨文化光華

台南做工行善團接力修繕弱勢家庭　助受災案家重建「希望家園」

禁宰禁運令解除！花蓮首日成交483頭毛豬　3項地方補助出爐

太子爺也3D回春　福安宮百年神像以科技復刻原貌

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送　火速送抵縣立醫院

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日中原文創園區展出

永福里「苦茶油文化體驗節」　烏塗窟地方創生協會推廣健康好油

台東汽車遭彈弓射擊？　台東分局成立專案積極偵辦

金門醫院幼兒打錯疫苗！疾管署：啟動醫療疏失調查機制

台積電1.4奈米新廠低調動工　中科房市交易還在「放牛班」

水淹及膝！「超級颱風」鳳凰壓境　菲律賓宣布停班課

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

阿公說讚！林立壘指初體驗　宋家豪幽默問要不要檢查手套

52歲港星「痛哭求醫藥費」救病危妻！　罹急性肝硬化：2天內要動手術

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

明年取得FA！林立不排斥複數年約　盼球團留住黃子鵬

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

林俊憲安南區後援會成立五千人力挺、初選氣勢直線攀升

麻豆消防結合武術與市集推防災運動城市帶動在地安全意識

永福里「苦茶油文化體驗節」　推廣健康好油

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

桃園社造博覽會登場　即起迄11/16日

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送

台東汽車遭射擊毀損　台東分局成立專案積極偵辦

太子爺也3D回春福安宮百年神像以科技復刻原貌

新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

2026新北消防形象月曆亮相　侯友宜號召市民響應公益

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日270桌平安宴逾2千人祝壽

更多熱門

相關新聞

成大首屆成機論壇登場五大產業領袖回校分享半導體與機器人新趨勢

成大首屆成機論壇登場五大產業領袖回校分享半導體與機器人新趨勢

迎接國立成功大學 94 週年校慶，成大機械工程學系與財團法人成功機械文教基金會共同舉辦首屆「成機論壇」，以「鏈結未來─機械工程在半導體與機器人產業的跨域應用」為題，吸引產官學界逾百名參與。

志工誤會藝術品有髒汙　拿衛生紙一擦毀了

志工誤會藝術品有髒汙　拿衛生紙一擦毀了

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場

更生少年「如果，還有選擇」10／31開幕

更生少年「如果，還有選擇」10／31開幕

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即南瀛天文館推出特展

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即南瀛天文館推出特展

關鍵字：

共享蒼穹古籍特展登場南瀛天文館

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面