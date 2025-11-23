高市早苗再出手！傳仿效「川普DOGE」　最快下周成立辦公室

▲美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗握手合影。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》報導，日本政府計畫最快下周成立一個特殊辦公室，仿效川普政府的「政府效率部」（DOGE）模式，專責檢討國內各項補助政策與稅收減免措施。

報導指出，這項計畫源自首相高市早苗的「負責任支出」的政見承諾，預計由財務大臣片山皋月率領約30人團隊，負責審查價值數百億美元的政府支出項目，包括具體稅收和補貼政策。第一次會議將於下月初召開，明年正式運作後，將與財務省預算與稅務局、總務省地方稅務局等機關密切合作。

執政聯盟成員日本維新會長期主張，應該廢除為了促進研發等政策目標，所提出的稅收減免措施。根據財務省統計，類似政策2023年度減稅總額高達2.9兆日圓（約185億美元），其中支持企業加薪與研發的減稅額就占了1.7兆日圓。批評人士指出，享受優惠的企業名單並未公開，導致政策成效難以評估，甚至出現補助重複發放的問題。

此外，新辦公室也將檢討疫情期間大幅擴張的特殊用途政府基金，其規模已從2019年的2.4兆日圓，暴增至2022年底的16.6兆日圓，早因擴大預算、目標不明確、預算未充分運用而飽受抨擊。

美國政府效率部（DOGE）由特斯拉執行長馬斯克主導，目標削減1兆美元聯邦支出，但實際成效仍存爭議。