失智癲癇一發病「強制駕照審查」　未通過最快明年上半年追回駕照

▲日前一名駕駛疑似癲癇突然發病，自撞路樹翻覆。（資料圖／中壢警分局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年曾發生多起癲癇發病導致車禍事故，總統府日前公布《道路交通管理處罰條例》修正，監理機關可介接就醫和保險資料，駕駛人出現視障、失智、癲癇等疾病或發病，將主動揪出潛在高風險駕駛，並要求駕照資格審查，未通過強制追回駕照，違規上路最重罰6萬元，交通部正研擬配套措施，力拼明年上半年上路。

依現行法規規定，癲癇患者經醫師診斷連續兩年未發病，即符合考領駕照資格。然而，今年已發生多起涉及癲癇病史駕駛的交通事故，肇因均指向舊疾復發。這類案件頻傳，引發外界對「兩年無發病可考照」門檻的檢討，質疑現有制度存在漏洞，恐難以有效阻絕病情反覆所帶來的行車風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為避免持有駕照期間出現癲癇、失智等疾病仍上路危及行車安全，立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正並由總統府公布，明訂公路主管機關為查核汽車駕駛人患有視覺功能障礙、失智症、癲癇，或其他足以影響汽車駕駛之體格和體能變化情況，得洽請衛福部、勞動部、農業部、銓敘部、國防部等提供醫療和保險給付等相關資料，一旦有相關就醫和保險給付情況，將通知駕駛人限期重新辦理駕照資格審查，若未依期辦理審查，將逕行註銷駕照。

根據規劃，監理單位可要求疑似發病的癲癇患者，限期1到2個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回可註銷駕照。若持已註銷駕照上路，則機車可罰1萬8000元到3萬6000元罰鍰，汽車可罰3萬6000元至6萬元罰鍰。若繳回駕照後，經醫生診斷超過2年未發病，將可再重新考領駕照。

交通部表示，相關新制的施行日期要等到配套完成後，才會由行政院令定施行日期，有關失智、癲癇和視障等監理介接醫療保險資料等配套正準備中，將努力以明年上半年實施為目標。