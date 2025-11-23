文大董事長「被判當選無效」竟又連任　教團轟教育部：消極放任

▲高院判陳泰然（圖左）當選文大董事長無效，卻再度被選為董事長，高教工會批評教育部態度消極。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

文大現任董事長陳泰然在2022年時當選新任董事長，上周三（19日）卻遭高院判決當選無效，然而陳泰然卻在18日再度被選為董事長。高教工會認為，文大董事會爭議很久，凸顯法令不足及教育部態度太消極，而放任解決不了問題，建議教育部應增加私校的公益董事或教職員生董事名額，透過更多參與及加強監督，避免類似事件重演。

文化大學在前任董事長張鏡湖2019年過世後，董事會即陷入「家族派」與「校友派」的角力紛擾之中，後來法院在2021年8月裁示陳泰然擔任臨時董事長，之後當選新任董事長，上周三傳出高院判決確認陳泰然當選無效。但教育部僅表示，將遵循法院維護法律安定性的意旨，依私校法及相關法規辦理後續事宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，文大董事會在9月15日已經改選出第20屆董事，所有成員全部連任，並在上周二（18日）召開第一次董事會，陳泰然再次當選董事長，此舉也引發外界批評，質疑董事長與校長王子奇的合法性。

高教工會組織部主任林柏儀直言，文大董事會爭議由來已久，前董事長張鏡湖還在任時就傳出爭議，高院這次判決，更凸顯出現有法令與監管上的不足，尤其大學牽涉非常多教職員生的利益，但大學具有高度公共利益，公共監管法制上應該更完善，教育部應該修法增加公益董事或教職員生董事，藉此減少派系爭執，讓擴大參與加強監督董事會。

「教育部態度太消極！」林柏儀指出，在這次文大董事會爭議事件上，凸顯教育部消極與放任，但放任解決不了問題，教育部也應該出面說明，最新改選出來的文大董事會成員與董事會是否合法，以及被遴選出來的校長王子奇是否合法，尤其去年十月高教工會公布為王子奇進行調查，超過9成教職員認為，王子奇不適合繼續擔任校長，近期又爆發推動系所合併或裁撤而引發校友不滿，凸顯王子奇在校務治理能力上的問題。

對於外界質疑，教育部僅重申，將依法院維持法律安定性，並依照私校法及相關規定處理後續事項。