留美「免試托福」台灣4校試辦　非英語母語國家首例

▲教育部宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」。（圖／教育部提供，下同）

生活中心／綜合報導

教育部昨日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來學生在台灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，申請至合作美國大學就學，即可豁免托福成績，使台灣成為全球第一個非英語母語國家獲美國頂尖大學正式採認EMI修課成果的國家。此突破打破美國大學過往僅對英語系國家或新加坡提供豁免的慣例，象徵台灣EMI教學品質與雙語教育推動5年的成果已獲國際信任，對提升台灣高教的能見度與國際連結具有重大意義。

此次試辦由教育部與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）合作，參與學校包括亞利桑那州立大學（ASU）、紐約大學（NYU）、哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）及馬里蘭大學（UMD）。教育部表示，4校皆為美國具代表性的優質大學，願意以學生在台灣的EMI學習成果作為語言能力依據，顯示我國在EMI課程設計、教師增能、品保制度與學生表現上的努力，已獲得國際大學肯定；免試制度也將使有意出國進修的學生無需額外準備托福，減輕時間與金錢負擔，更能以真實課堂表現展現能力。

「大專校院學生雙語化學習計畫」記者會中，學術交流基金會與美方大學代表說明試辦計畫內容，4所雙語全校型標竿大學──國立中山大學、國立成功大學、國立台灣大學及國立台灣師範大學──亦分享雙語計畫推動成果；學生則談到EMI課程如何提升其英文表達、跨文化溝通與國際合作能力，使其更具信心規劃交換、申請海外研究所或未來就業，展現EMI對學生行動力與生涯發展的實質助益。

教育部長鄭英耀指出，雙語計畫不只是語言的學習，更重要的是透過英語這個國際語言來學習專業，培養學生國際移動能力，讓學生未來能夠放眼天下、貢獻世界，同時也透過EMI讓學校成為國際化的教學環境，幫助台灣延攬到更多優秀的國際師資與學生。

學術交流基金會執行長那原道表示，這次參與試辦的4所美國大學皆是全美頂尖、在國際間具高度影響力的學府。他說，免試托福計畫，是對台灣雙語教育的極大肯定，也希望台美優秀大學的合作能成為典範，並期盼能讓更多美國大學了解到台灣推動EMI教學的品質及學生成就，進一步擴大更多學校參與合作的可能。

教育部說明，自110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」以來，我國已逐步建立完整的EMI課程品質機制、教師專業支持與學生學習環境，促使雙語教學從改革邁向制度成熟；本次免試托福合作，更象徵5年來的基礎建設與教學成果獲國際肯定。教育部強調，將持續深化雙語學習環境、擴大國際合作、提升大學國際化能量，打造更具國際競爭力與吸引力的高等教育體系，讓台灣學生走向世界，也讓世界頂尖人才願意走進台灣。