抖音恐讓青少年「厭世、自殘」　教育部：校園禁不了

▲教育部政務次長劉國偉坦言，校園難以全面禁用抖音。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

國內外研究顯示，抖音、小紅書等社群平台內容影響學生身心，目前台灣學術網路雖已禁用，但學生仍可用自己手機上網。教育部次長劉國偉今（20日）坦言，校園難以全面禁用，教育部會從媒體素養教育著手，協助青少年辨識假訊息，也會持續透過教師研習等面向著手。

劉國偉今日出席立法院教文會，針對「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告並備質詢。劉國偉指出，從海內外研究顯示，短影音及社群平台（如TikTok與小紅書）的內容與演算法，對未成年學生身心健康與資訊素養構成嚴峻威脅。

劉國偉舉例，在內容風險方面，NewsGuard審核揭示，TikTok搜尋結果中含有高達19.4%的錯誤資訊，國際特赦組織（Amnesty International）研究也指出，TikTok的演算法易將青少年引導至美化抑鬱、自殘及自殺狀況，因為容易推送有害內容給對減重有興趣民眾，導致青少年不滿意身形。

國民黨籍立委柯志恩、葉元之、萬美玲等多位立委，在質詢時也憂心TikTok與小紅書等社群平台對兒少影響。柯志恩表示，學術網路雖然封鎖抖音、小紅書等短影音網站，但學生自己攜帶手機仍可連上這些網站並觀看，希望教育部加強宣導，尤其部分教育部媒體素養文宣，至今只有約1千筆觀看數。

對於立委質疑，劉國偉坦言「禁不了」，因為教育部只能管學術網路，其他沒有辦法，但教育部會從媒體素養教育著手，協助青少年辨識假訊息，強化網路個資安全，另外則是持續透過教師研習等管道，提升教學知能並充實教學資源。

