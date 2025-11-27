　
民生消費

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎黑色星期五提供3C家電、家庭日用品豐富優惠，還有WOW會員專屬特價必囤好物！（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

消費中心／台北報導

美商Coupang 酷澎在今年波波強檔後，再以年度壓軸的「黑色星期五」掀起年末購物熱潮。11 月 28 日至 12 月 1 日期間，3C家電新品同步開賣、母嬰用品最低 3 折起，並祭出多款WOW會員限定黑五特價品，包括法國原裝氣泡水、日本原裝立體洗衣球補充包等人氣好物。

同時自 11 月 28 日起，Coupang酷澎亦開放手機領導品牌 vivo 旗下效能旗艦 iQOO 15 新機預購，並有機會享受獨家加碼的酷澎幣回饋。Coupang 酷澎持續以更驚艷、更無負擔的使用體驗陪伴台灣消費者，WOW 會員更可享專屬優惠價、無門檻免運等福利，讓補貨採買、節慶送禮輕鬆彈性。

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎成為vivo子品牌 iQOO 15官方授權夥伴，28日同步全台預購。

搭載電競效能IQOO 15疾速預購　大同電器上架豐富選品
追求極致手機遊戲體驗的玩家久等了！Coupang酷澎作為iQOO 15官方授權通路，將於 28 日同步開放台灣市場新機預購。iQOO 15為Android陣營首發當前最強悍的高通Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，搭配大面積散熱系統與 7,000mAh 超大電量，無論視聽享受或遊戲操作都更流暢、續航更長久。本次預購 iQOO 15 鎖定Coupang酷澎搶先入手旗艦新機，還有機會獲得誠意滿滿酷澎幣回饋。

Coupang酷澎下半年成為Apple、OPPO、vivo等品牌新機官方通路；11月底前於Coupang酷澎購買 OPPO X9 及 X9 PRO享豐富配件禮包，及登錄加碼送一年份延長保固及螢幕意外保障，「火箭速配」最快隔日可到貨，再贈1000元酷澎幣，可用於購買Coupang酷澎全站火箭速配商品，讓手機換新帶來更多層次的生活便利！

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎與台灣經典品牌「大同」推出溫暖優惠，11人份電鍋採用不銹鋼外蓋，新色深海藍展現時尚風格；還有Thermos膳魔師瑪麗貓保溫杯、Tefal特福平底鍋、Glasslock玻璃保鮮盒一同溫暖迎冬。

Coupang酷澎並攜手與最具台灣代表性的品牌「大同」推出溫暖優惠，大同寶寶復古經典的時尚風格、安心有保障的不銹鋼配件，有適合小家庭的6人份電鍋，還有大家庭友善的11人份和15人份電鍋，多元料理一鍋搞定。另外還有更多其他廚房家電、除濕機、吹風機等多種生活家電可供選擇，滿足全方面家庭需求。

鋒面一波波報到， Coupang酷澎集結加溫好物，包含兼具氣質、輕巧與保溫力的Thermos膳魔師瑪麗貓（Marie）保溫杯，以及料理好幫手Tefal特福不沾平底鍋、Glasslock玻璃保鮮盒套裝組系列，縮短備餐時間快速端出熱騰騰好菜。Coupang酷澎黑色星期五延續廣泛選品優勢，陪伴顧客享受更溫暖、舒適的居家時光。

紙尿布日本境內版到貨　家庭清潔WOW會員限時特價　
Coupang 酷澎台灣憑藉在母嬰品類的長期深耕與顧客高度回購力，持續以紙尿布等主力商品及優選母嬰用品展現全球商務優勢，為廣大顧客引進更多元、可信賴的精選好物。進一步擴大至全家日常所需，Coupang酷澎也在本次黑色星期五期間為 WOW 會員推出母嬰到居家清潔等多品類的專屬優惠，回饋會員採買需求。WOW會員11月28日到12月1日黑色星期五活動頁面天天享專屬優惠，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，法國原裝進口perrier 沛綠雅氣泡天然礦泉水、ARIEL日本原裝進口4D立體洗衣球補充包、Kleenex舒潔可沖濕式衛生紙等數十樣必收好物，每日０點更新，鎖定Coupang酷澎app限量開賣！

表：Coupang酷澎2025 WOW會員限定黑五限時特價選品

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購（圖／Coupang酷澎提供）

▲（更多WOW會員限定黑五特價品請見活動頁面）

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購（圖／Coupang酷澎提供）

▲透過火箭跨境下單質感厚實的韓國棉被、日本各地美味特產，在Coupang酷澎App一鍵直送到府。

只要加入Coupang酷澎WOW會員，每月僅59元訂閱費，享受火箭速配、火箭跨境無門檻免運，買一件就回本。冬季遊韓話題伴手禮「韓國棉被」，圖樣細緻、觸感厚實，透過Coupang酷澎火箭跨境下單，免出國免塞行李，各尺寸都能直送到府。搭配溫暖湯飲DAISHO大逸昌豚骨醬油風味火鍋湯底、O taste家常風味海帶芽湯，還有日本人氣甜點NEWYORK PERFECT CHEESE 起司奶油脆餅、北海道限定的獨特風味零食烤玉米風味米菓，讓冬日升溫更增添異國旅遊氛圍。

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎火箭跨境推出「暖冬推薦商品」集結美國可可粉、韓國市場棉被、日本熱門名產等多項抗寒好物。

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

Coupang酷澎WOW會員黑五黑色星期五火箭跨境電競手機廚房家電

