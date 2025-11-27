好市多黑五「第4天優惠」懶人包！除濕機被狂搬、洗衣精補貨秒殺

▲好市多黑五持續受到矚目，不少熱門商品補貨後又被搬空。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度黑五購物周，幾乎每日人潮爆滿，今（27）日邁入第4天，有網友表示提早營業後人流較分散，停車還有義交引導，入場還算順暢。此外不少熱門品上架不久就被搬空，像是今日優惠的除濕機被瘋搶，熱銷洗衣精補貨不久就秒殺，還有兒童黏土一組才249元，不少店已賣完，家長還在社團敲碗詢問。

▲今年許多生活日用品折扣，讓會員表示有感。（圖／記者林育綾攝）

好市多今年黑五優惠品項總數多達500多項，不少會員表示，今年折扣力道和項目數量很有感，尤其民生用品很划算，像是衛生棉、保養品、清潔用品等，很多熱門商品一下子就被搬空，如「ARM & HAMMER 強效濃縮洗衣精」5.91L，原價539元，折150元，優惠價389元，好在賣場會補貨，但補貨不久很快又銷售一空。

▲好市多黑五，洗衣精等多項生活用品被搶購一空。（圖／網友提供）

電動牙刷、戴森吹風機、除濕機、空氣清淨機等也十分熱銷，像是今27日才釋出的「LG 16L UV抑菌雙變頻除濕機」，原價15,699元，賣場現折3400元，優惠價12,299元，現場不少人搬。

兒童玩具也有搶手貨，有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，想搶的一組特價249元的黏土，南崁店已賣完，提醒大家「黑色星期五檔期想買的盡早去買」，其他家長也在臉書敲碗問「有沒有人多買可以割讓？」

▼好市多黑五兒童黏土被搶購一空。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

會員表示，賣場人潮嚇人，「走道密集度幾乎無法轉身」、「看到服飾區真的戰爭」、「快打烊了還是一堆人」，但進場停車時有義交引導，動線算順。還有人說，「雖然人很多，但結帳沒有很卡，感覺還算快」。

好市多「黑五」自11月24日開跑至11月30日，期間營業時間自上午8點至晚間9點半，今年賣場優惠商品擴大至超過500項，比去年多了200多項，每日逐波釋出。優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。

▼好市多黑五不少服飾、保暖衣折扣。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五「第4天優惠」（商品情況以實際賣場為主）：

3C

・LG 65吋OLED顯示器，原價55,599元，折11,120元，特價44,479元。

・PHILIPS 飛利浦55吋 MINILED顯示器，原價22,999元，折4600元，特價18,399元。

・PHILIPS 65吋MINILED顯示器，原價31,599元，折價6400元，特價25,199元。

・DJI NEO BUNDLE 旅拍套裝雙電池組合 附單肩收納包，原價6,299元，折1300元，特價4,999元。

・SAMSUNG 55吋NEO QLED顯示器，原價32,299元，折8300元，特價23,999元。

・SWAAN 4K NVR 無線攝影機組，原價14999元，折4500元，優惠價10499元。

・JBL CLIP 5 藍牙喇叭 黑，原價1999元，折400元，優惠價1599元。

家電

・LG 16L UV抑菌雙變頻除濕機 MD161QBE0 能效一級，原價$15,699元，折3400元，優惠價12,299元。

・PHILIPS 飛利浦抗敏除甲醛清淨機 ，原價8,999元，折3,000元，優惠價5,999元。

・BLUEAIR 空氣清淨機，原價7,499元，折1,910元，優惠價5,589元。

・DYSON 三合一空氣清淨機 HP10，原價11899元，折1200元，優惠價10699元。

・LG A9K+ 濕拖無線吸塵器，原價12499元，折2600元，優惠價9899元。

・DYSON 戴森手提無線吸塵器 V8 SV25 MOTORHEAD，原價7999元，折800元，優惠價7199元。

・FANTTIK X100 MIX 無線四合一手持空吸塵器，原價1659元，折390元，優惠價1269元。

・PHILIPS 飛利浦蒸氣電熨斗 DST7041，原價1999元，折550元，優惠價1449元。

・PANASONIC 手持式掛燙機 NI-GS410，原價2389元，折490元，優惠價1899元。

・LAIFEN 渦輪高速吹風機，原價2,559元，折560元，優惠價1,999元。

・DYSON 戴森吹風機銀銅附順髮吹嘴 HD08，原價8299元，折800元，優惠價7499元。

・LAIFEN 徠芬高速吹風機 SE，原價2559元，折560元，優惠價1999元。

・TESCOM BLDC雙電壓摺疊吹風機 TD866TW，原價3399元，折700元，優惠價2699元。

・PHILIPS 飛利浦電動音波牙刷雙握柄/四刷頭，原價8,499元，折1,720元，優惠價6,779元。

・PHILIPS 飛利浦兒童音波電動牙刷 HX3603/03，原價1989元，折410元，優惠價1579元。

・PHILIPS 飛利浦充電式清潔音波牙刷 HX3665，原價3999元，折1000元，優惠價2999元。

・OMRON 歐姆龍藍牙體重體脂肪計 KRD-503T，原價2699元，折540元，優惠價2159元。

旅行

・ENERGIZER 勁量四合一多功能救車電源，原價2899元，折750元，優惠價2149元。

・MIO MIVUE 905W 4K行車紀錄器，原價3899元，折950元，優惠價2949元。

廚房、鍋具

・LE CREUSET 鑄鐵深圓鍋 24公分／5公升，原價7599元，折2000元，優惠價5599元。

・DELONGHI 液晶螢幕全自動義式咖啡機，原價29899元，折6110元，優惠價23789元。

・PHILIPS 飛利浦自動美式研磨咖啡機 HD7761，原價3999元，折1000元，優惠價2999元。

・OCEANRICH 電動磨豆機 G3，原價2169元，折500元，優惠價1669元。

・TETSU 窒化鐵製炒鍋 28cm，原價2129元，折440元，優惠價1689元。

・ZOJIRUSHI 象印微電腦真空熱水瓶4L SUPER VE能效一級，原價4699元，折1100元，優惠價3599元。

・BRITA 濾水壺3.6L含14入MAXTRA PRO濾芯，原價3499元，折1050元，優惠價2449元。

・ZOJIRUSHI 象印不鏽鋼真空保冷保溫杯，原價1599元，折350元，優惠價1249元。

・TEFAL 智能溫控電水壺 KI710D70，原價1589元，折410元，優惠價1179元。

保養

・AHC 超微導B5能量修護賦活露，原價719元，折160元，優惠價559元。

・NEUTROGENA 露得清水活菸鹼醯胺精華，原價999元，折210元，優惠價789元。

・BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液，原價1839元，折450元，優惠價1389元。

・HADA LABO 肌研極潤抗皺緊實精華液，原價839元，折190元，優惠價649元。

・SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜，原價1129元，折260元，優惠價869元。

・CERAVE 適樂膚長效潤澤修護霜，原價1199元，折250元，優惠價949元。

・STRIVECTIN 澎彈緊緻精華，原價2699元，折750元，優惠價1949元。

・CNP 專業全效逆齡PDRN安瓶組，原價1589元，折360元，優惠價1229元。

・QV 重度修護乳膏，原價979元，折280元，優惠價699元。

・MAD HIPPIE 維他命A精華，原價1499元，折350元，優惠價1149元。

・HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露，原價729元，折164元，優惠價565元。

・AQI 雅葵綿羊油潤膚霜，原價539元，折140元，優惠價399元。

・NUDY RUDY 身體保養禮盒，原價939元，折240元，優惠價699元。



生活

・ARM & HAMMER 強效濃縮洗衣精（5.91L／200次），原價539元，省150元，優惠價389元。

・TIDE 汰漬OXI亮白洗衣精，原價615元，折155元，優惠價460元。

・IM SEA MILD 清淨海洗碗膠囊，原價289元，折80元，優惠價209元。

・PHILIPS 飛利浦悅己LED化妝鏡，原價1199元，折250元，優惠價949元。

・GUM 牙周護理牙刷12入，原價595元，折120元，優惠價475元。

・LISTERINE 全效護理漱口水，原價779元，折224元，優惠價555元。

・HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 迷迭香/葡萄柚/草莓，原價629元，折150元，優惠價479元。

・AUSTRALIA 植物精油香皂組，原價539元，折120元，優惠價419元。

・PREGAINE 落建頭皮洗髮露，原價999元，折200元，優惠價799元。

・NEXXUS 超級海藻防斷護髮乳，原價499元，折130元，優惠價369元。

・L’OREAL 金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭，原價839元，折180元，優惠價659元。

・VENUS 女性除毛刀，原價655元，折140元，優惠價515元。

・SOFY 蘇菲彈力貼身超薄量少 17.5cm，原價549元，折120元，優惠價429元。

・WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉 24公分，原價589元，折170元，優惠價419元。

保健品

・RED COW 紅牛聰勁即溶濃縮乳清蛋白 珍珠奶茶風味，原價1799元，折400元，優惠價1399元。

・M2 美度超能膠原飲+水光膠原飲，原價1749元，折400元，優惠價1349元。

・COLLAGEN 天地合補水亮膠原美顏飲，原價899元，折200元，優惠價699元。

・MEGARED 精萃藻油 50顆，原價1,279元，折300元，優惠價979元。

・SPORTS RESEARCH OMEGA-3濃縮魚油 150粒，原價1,269元，折260元，優惠價1,009元。

・MOVE FREE 益節葡萄糖胺6合1精華飲 25ml×30包，原價1,299元，折260元，優惠價1,039元。

・WEIDER威德 益生菌睡眠前專用 3g×60包，原價1,869元，折380元，優惠價1,489元。

・ONE A DAY 女性亮顏綜合維他命 160錠，原價749元，折230元，優惠價519元。

・DR.BORA 保博葉黃素+C 120錠，原價569元，折120元，優惠價449元。

・CJ HANNPURI 韓國黑蔘濃縮精華飲 8.2mlx30包，原價959元，折200元，優惠價759元。

居家

・SERELENA 雙人印花四季被三件組，原價1229元，折250元，優惠價979元。

・ALLERTECT 雙人涼感墊，原價1439元，折440元，優惠價999元。

服裝

・DKNY 女無鋼圈內衣兩入組，原價539元，折110元，優惠價429元。

・DKNY 女無痕內褲四入組，原價539元，折110元，優惠價429元。

・SLOGGI 女無痕內褲五入，原價749元，折150元，優惠價599元。

・LEVI’S 男內褲四入組，原價449元，折96元，優惠價353元。

嬰幼兒

・MAMYPOKO 滿意寶寶安睡褲 男女孩XL-XXL 13-28kg/88片，原價1,245元，折250元，優惠價995元。

・MAMYPOKO 滿意寶寶安睡褲 男女孩L號 9-14kg/120片，原價1,245元，折250元，優惠價995元。

節慶

・COCODOR 聖誕擴香禮盒組 擴香×4/造型瓶×2，原價699元，折140元，優惠價559元。

・26吋聖誕泰迪熊裝飾，原價1,869元，折500元，優惠價1,369元。

・聖誕薑餅人節慶裝飾，高度約56公分，原價799元，折200元，特價599元。

・科克蘭耶穌誕生組，14件組，原價3,499元，折1,000元，特價2,499元。

・4.5吋聖誕絨毛裝飾6入，原價439元，折120元，特價319元。

・聖誕樹盆栽擺飾2入組，原價2,179元，折590元，特價1,589元。

・聖誕老人與雪怪擺飾，原價1,899元，折500元，特價1,399元。

兒童玩具

・三麗鷗SANRIO BIGGIES 抱抱球，26×26×23公分，原價799元，折200元，特價599元。

・MOMOREI 文具組，原價559元，折150元，特價409元。

生鮮、食品

・美國牛梅花薄切，原價699元，折160元，優惠價539元。

・GLICO 綜合乳酸菌夾心餅乾，原價399元，折100元，優惠價299元。

・MEIJI 杏仁可可球，原價579元，折120元，優惠價459元。

・WITOR’S CUORE 綜合含餡巧克力，原價379元，折80元，優惠價299元。

・QUAKER 黃金麩片燕麥片，原價225元，折50元，優惠價175元。

・WU-MU 五木擔仔麵，原價329元，折70元，優惠價259元。

・IRIS 富士山強氣泡水 無標，原價375元，折76元，優惠價299元。

・RED DRAGON 冷凍雞塊，原價475元，折100元，優惠價375元。