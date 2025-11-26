藍白封殺院版財劃法　綠委諷：恭喜謝龍介、柯志恩入選台北市副市長

▲「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來 不要拖延杯葛院版《財劃法》」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

朝野為《財劃法》爭執不斷，行政院版《財劃法》修法草案昨遭藍白在程委會提議暫緩將該案列入周五院會議程；數位南部綠委今（26日）召開記者會，控訴藍白通過的《財劃法》對南高屏極不公平，有意代表國民黨參選台南、高雄市長與屏東縣長的藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉則在場外回嗆。對此，屏東綠委鍾佳濱痛批，藍白暴衝版《財劃法》重南輕北，若要幫台北市護航，「那就請你們三位去登記當台北市副市長的候選人」。

民進黨立委伍麗華、李柏毅、林俊憲、徐富癸、郭國文、陳亭妃、黃捷、鍾佳濱、賴瑞隆今（26日）召開「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來 不要拖延杯葛院版《財劃法》」記者會，提出3點訴求嚴正呼籲3人正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並應公開支持院版草案，還給南部縣市合理的對待。

沒想到，擬參選台南、高雄市長與屏東縣長的藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉直接在場外開嗆，「要看看誰是歷史罪人，對南部好，我們舉雙手贊成，若資訊不透明，記者會是開假的」。雙方隔門交火氣氛火爆。

鍾佳濱諷刺，「恭喜在我們101會議室外面的3位——柯志恩、謝龍介、蘇清泉，3位國民黨不分區立委入選台北市副市長候選人」。自藍白暴衝版《財劃法》去年12月通過、今年3月公告後，主計總處跟財政部已經根據這個暴衝版，將115年度22個地方政府可獲配的統籌分配稅款，跟一般性補助款都已經試算出來了，清楚呈現「重北輕南、城鄉不均」。

鍾佳濱說，在這種情況下，非都、南部的縣市長都叫苦連天，然而，外面3位台北市副市長候選人卻不關心自己所在的縣市，只擔心院版《財劃法》沒有將試算公開。為什麼這3位第一時間看到院版《財劃法》內容就喜形於色？因為院版《財劃法》在試算指標與條文內容、公式時，明顯導正這些重北輕南、城鄉不均的現象。

鍾佳濱指出，可想而知，最大輸家就是台北市未來的市長，因為在院版《財劃法》中，原來的輸家不用輸那麼多了，但原來暴衝版《財劃法》的贏家，包括六都最大贏家台北市、非六都最大贏家新竹縣市，擔心他們贏到的又分出去。

鍾佳濱說，沒想到，外面那3位準台北市副市長居然跟著台北市同調，「我真的不清楚這3位國民黨不分區的立委，他們到底是哪裡的人？他們到底想選哪裡的縣市長？」不幫高雄、台南、屏東跟其他過去受歧視的縣市財政伸張，卻跟賴士葆、跟林思銘一樣一個口徑，要求行政院拿出試算表。

鍾佳濱認為，如果還要行政院拿出試算表，你才知道中南部的縣市、非都的縣市有沒有在院版《財劃法》當中得到照顧，你怎麼會在第一時間喜形於色說，「這個好、這個好」？「現在受到黨團的壓力，你們要幫台北市護航，那就請你們三位去登記當台北市副市長的候選人」。