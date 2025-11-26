日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗先前公開發表「臺灣有事」言論，引起中國極大不滿，連帶影響中國赴日旅遊情形。中國多家郵輪業者近日陸續通知旅客，原定前往日本的冬春季航線將改為東南亞或韓國，引發大量已購票旅客關注與討論。社群平台上已有乘客公布通知截圖，顯示多個航次在短時間內調整行程。

▲日本東京都新宿。（圖／CFP）

據《極目新聞》報導，多家郵輪公司對航線變更原因的說法不一，有旅行社包船後主動提出調整，也有業者稱是「綜合考量」下的營運安排，部分公司則表示「仍在等待通知」。其中，愛達郵輪於11月21日公告，原定12月21日出發、途經日本石垣島的「愛達·地中海號」將改往越南順化，並調整到港與啟航時間。官方說明此舉屬「營運調整」，旅客可選擇改去越南，或將行程平移到其他仍前往日本的航次。

▲▼多艘中國郵輪變更前往日本航線。（圖／翻攝自極目新聞）

愛達郵輪客服表示，該航次屬旅行社包船，因此行程調整屬旅行社方向旅客發布；目前公司其他面向散客銷售的日本航線並未改動，若有變更會同步公告。

星旅遠洋則在11月24日通知，原定2026年1月25日出發、前往宮古島與那霸的「鼓浪嶼號」改為開往越南芽莊。業者解釋，基於市場回饋、客戶需求及營運規劃「綜合考量」後做出調整，保留原航次者將以最新票價結算並獲贈船上消費金，也可選擇無損取消並取得後續預訂優惠。星旅遠洋客服表示，若後續航線再有異動會另行通知。

▲多個目的地改為韓國。（圖／翻攝自極目新聞）

此外，藍夢國際郵輪於11月25日公布2026年3至4月航線，該兩個月原規劃的日本航次全數改為前往韓國，其餘月份的航程尚未公布。藍夢郵輪客服回應，確實仍有調整計畫，待相關部門確認後，會於官網與各管道同步發布新行程。

根據《央視新聞》先前報導，隨著近期中國赴日旅遊大規模取消，日本觀光業受到明顯衝擊，估算未來一年旅遊消費將減少1.79兆日圓，連帶使日本GDP縮減約0.29%。