大陸 大陸焦點 特派現場

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗先前公開發表「臺灣有事」言論，引起中國極大不滿，連帶影響中國赴日旅遊情形。中國多家郵輪業者近日陸續通知旅客，原定前往日本的冬春季航線將改為東南亞或韓國，引發大量已購票旅客關注與討論。社群平台上已有乘客公布通知截圖，顯示多個航次在短時間內調整行程。

▲日本東京都新宿。（圖／CFP）

▲日本東京都新宿。（圖／CFP）

據《極目新聞》報導，多家郵輪公司對航線變更原因的說法不一，有旅行社包船後主動提出調整，也有業者稱是「綜合考量」下的營運安排，部分公司則表示「仍在等待通知」。其中，愛達郵輪於11月21日公告，原定12月21日出發、途經日本石垣島的「愛達·地中海號」將改往越南順化，並調整到港與啟航時間。官方說明此舉屬「營運調整」，旅客可選擇改去越南，或將行程平移到其他仍前往日本的航次。

▲▼多艘中國郵輪變更前往日本航線。（圖／翻攝自極目新聞）

▲▼多艘中國郵輪變更前往日本航線。（圖／翻攝自極目新聞）

▲▼多艘中國郵輪變更前往日本航線。（圖／翻攝自極目新聞）

愛達郵輪客服表示，該航次屬旅行社包船，因此行程調整屬旅行社方向旅客發布；目前公司其他面向散客銷售的日本航線並未改動，若有變更會同步公告。

星旅遠洋則在11月24日通知，原定2026年1月25日出發、前往宮古島與那霸的「鼓浪嶼號」改為開往越南芽莊。業者解釋，基於市場回饋、客戶需求及營運規劃「綜合考量」後做出調整，保留原航次者將以最新票價結算並獲贈船上消費金，也可選擇無損取消並取得後續預訂優惠。星旅遠洋客服表示，若後續航線再有異動會另行通知。

▲多艘中國郵輪變更前往日本航線。（圖／翻攝自極目新聞）

▲▼多艘中國郵輪變更前往日本航線。（圖／翻攝自極目新聞）

▲多個目的地改為韓國。（圖／翻攝自極目新聞）

此外，藍夢國際郵輪於11月25日公布2026年3至4月航線，該兩個月原規劃的日本航次全數改為前往韓國，其餘月份的航程尚未公布。藍夢郵輪客服回應，確實仍有調整計畫，待相關部門確認後，會於官網與各管道同步發布新行程。

根據《央視新聞》先前報導，隨著近期中國赴日旅遊大規模取消，日本觀光業受到明顯衝擊，估算未來一年旅遊消費將減少1.79兆日圓，連帶使日本GDP縮減約0.29%。

11/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

陸批日本「想蒙混過關」：這伎倆行不通

陸批日本「想蒙混過關」：這伎倆行不通

日本政府25日在內閣會議上通過一份答辯書，稱首相高市早苗「台灣有事」的說法「不改變政府過往一貫立場」，並強調政府的立場完全維持不變，沒有修訂和再研究的必要。對此，中國大陸外交部發言人毛寧指出，日本政府還在「老調重彈」，這是遠遠不夠的，「輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。」

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

東京擬課3％住宿稅無上限　住越貴繳越多

東京擬課3％住宿稅無上限　住越貴繳越多

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

郵輪日本旅遊中國旅客高市早苗中日關係

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

