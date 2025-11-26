淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名曾任國小少棒教練的松志彬從2018年至2024年，利用權勢針對41名男球員強制猥褻、強制性交甚至錄影遭判464年，松嫌上訴二審被駁回，維持原判，受害學生的家屬今（26）天得知結果，沒有太多喜悅，反而不滿，為何不判死刑？即使日後服刑出獄，她孩子已經成家立業，該如何面對這不堪往事？

▲▼淫教練松志彬性侵41童重判464年，家屬泣訴，為何不判死刑。（圖／記者鄧木卿攝）

松志彬遭踢爆自2018年至去年10月為止，擔任國小棒球隊教練，濫用學童對其信任，把自家小球員當成後宮伸狼手，除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。

松志彬被台中地檢署依妨害性自主罪起訴並求重其刑，台中地院依涉案90罪，重判464年，松不服上訴，高分院今宣判，維持原判。

家屬下午在市議員江和樹陪同下召開記者會，江不滿表示，松志彬做了這麼多變態行為，竟然還敢上訴，法院應該加重判刑才對，台灣司法就是太保護壞人，台灣雖然是一罪一罰，但判了464年，最多還是關30年，如果表現良好，只要15年、20年就可以出獄，這讓家長該如何陪伴小朋友成長？

家屬數度哽咽的說，大人們一直不敢提這事，小孩變得無法信任他人，沒有自信，變得很悶，不敢表達自己意見，臉上不再有快樂，家長放心把小孩交給學校，學校也應該要有責任，在教練審查上應該要更嚴格才對。

對於二審維持原判，家屬完全無法接受，應該判死刑，這麼多小朋友受害，為什麼關完還可以出來，萬一他手上還握有不利小孩的證據，30年出獄了，全家人如何面對，「誰要保護我們」，「我們還可以做什麼？」

家屬呼籲法院重刑，松志彬不應該放出來，家長的痛很痛，對司法制度很失望。

依據台中高分院判滿，被告業經原審臺灣臺中地方法院以114年度原侵訴字第1號判決判處有期徒刑1年6月(3罪)、3年6月(46罪)、7年2月(1罪)、7年6月(10罪)、7年10月(7罪)、8年6月(23罪)，共90罪。

▲淫教練松志彬（左）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）