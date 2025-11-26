男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

▲一名成年男子與少女交造成懷孕引產，遭法院判刑7年1月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名成年男子「大明」與未成年少女「小玲」（皆化名）交往，竟不顧對方反抗強制性侵得逞，導致少女懷孕，身心嚴重受創。案經彰化地方法院審理，大明雖辯稱雙方為情侶關係且願和解，但法官認定違反其意願強制性交，造成懷孕引產，犯罪情節重大，依《刑法》對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判有期徒刑7年1月。

判決書指出，大明為成年人，與少女「小玲」交往。對方明知她年紀小，還對她伸魔掌性侵得逞。事件發生後，小玲的家人發現帶她就醫檢查，這才發現已懷孕。震驚之餘，立即報警處理。警方展開調查，確認大明涉嫌對未成年少女強制性交，並依法移送彰化地方檢察署偵辦。

案件審理過程中，大明坦承犯行，並透過辯護人表示，他與小玲是男女朋友關係，案發後深感悔意，願意賠償，但因小玲與家屬無意願調解，未能達成和解。然而，法官審酌多項證據，包括小玲的證詞、母親的陳述、友人證言、醫院驗傷報告、DNA鑑定結果及通聯記錄等，認定大明確實違反小玲意願強制性交，且導致她懷孕並須進行引產手術，對其身心造成嚴重傷害。

彰化地方法院合議庭指出，大明所犯為《刑法》第222條第1項第2款「對未滿14歲之女子犯強制性交罪」，案發時大明已成年，明知小玲未滿14歲，身心發展尚未成熟，卻為滿足個人性慾，強制性交得逞，並導致小玲懷孕、引產，嚴重侵害其身體自主權與心理健康，犯罪手段惡性不輕，危害嚴重。

法官量刑時，考量大明坦承犯行，並表達願意賠償的態度，但因被害人與家屬無意願調解，未能實際彌補傷害。大明過去曾有肇事逃逸、妨害秩序等前科，獲緩起訴或緩刑，但本次犯罪屬重大性侵案件，此案無論雙方是否為情侶關係，只要違反意願即構成性侵，若被害人未滿14歲，更將依法加重處罰。判處7年1月有期徒刑。全案可上訴。

