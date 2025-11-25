獨／開補習班當後宮！2名國中女生為他墮胎　補教狼師通緝落網

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中二所日前接獲通報，有民眾因為到馬偕醫院就醫，卻頻頻報錯身分證字號，立刻前往查看，當場逮到一名性侵、詐欺通緝犯，該男子曾是一名補習班老師，因與兩名國中女學生發生性行為，導致女學生懷孕墮胎，被家屬提出性侵告訴，遭判處4年6個月徒刑。

警方調查，自稱「張志豪」的男子日前於馬偕醫院就醫，因為報不出身分證字號引起院方注意，立刻通知北市警局中山分局中山二派出所警員前往處理，警員抵達後對該名男子曉以大義，該男自知理虧，供出真實身分證字號，警方確認他是36歲的彭姓通緝犯。

▲彭男就診報不出身分證字號，警方到場，揪出他是性侵通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，彭姓男子在新北市新莊區開設補習班，在擔任數學老師期間，陸續追求班上兩名國中女學生（以下化名「小甜」、「小紫」），先與小甜在住處以及補習班兩度發生性行為，導致小甜懷孕，小甜擔心家人知道，還拿姊姊的健保卡到婦產科墮胎。

事後，彭男又與另名女學生小紫交往，且也是兩度發生性行為，導致小紫懷孕，離譜的是，彭男直接拿著妹妹的健保卡，要求小紫到醫院假冒身分墮胎。2名女子成年之後，透過社工才將全案曝光，彭男因此被判刑4年6個月。

另外，警方也追出，彭男不僅因性侵遭到新北地院發布通緝，另外還因詐欺被判處5年2個月有期徒刑，被新北地檢署發布通緝，兩條案件都在2023年發布通緝。警方將彭男解送地檢署歸案，結束他2年的逃亡生涯。