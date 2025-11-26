　
社會 社會焦點 保障人權

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

▲有網友今天在臉書《內壢大小事》PO文，有偷拍狼出沒在中壢火車站周邊早餐店，隨機尋找目標偷拍女子裙底風光，圖為涉嫌偷拍男疑似以背包藏針孔偷拍畫面。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲中壢火車站周邊早餐店有偷拍狼出沒，圖為涉嫌偷拍男疑似以背包藏針孔偷拍畫面。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

針對臉書社團《內壢大小事》今（26）日有網友PO文，中壢火車站周邊最近出現偷拍狼，利用被害女子購買早餐時，趁機以手提背包為掩護，卻暗藏針孔或手機隨機偷拍女子裙底風光，網友氣得紛紛留言痛批；中壢警方指出，已主動調閱監視畫面掌握特定犯嫌，後續將協助被害人報案，並依法偵辦。

▲網友在臉書《內壢大小事》PO文，偷拍狼出沒在中壢火車站周邊早餐店，隨機尋找目標偷拍女子裙底風光，涉嫌偷拍男完成偷拍後隨即逃離。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲涉嫌偷拍男完成偷拍後隨即逃離現場。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

臉書《內壢大小事》有網友PO文，「友人最近陸續頻繁遇到一個偷拍變態，大約每天早上8時許左右出沒在中壢火車站周邊，隨機尋找目標偷拍，請各位女生一定要提高警覺！24日有拍到偷拍狼偷拍別人裙底證據，事後去警局報案，但警方表示，我朋友不是被拍到的人，警方就算到現場也無法強制觀看他的相機或手機畫面，頂多只能在附近巡邏看看拍下偷拍狼外貌至警局報案。」

網友則氣憤說，「光是看到偷拍犯的臉，就氣到發抖！」呼籲女性朋友一定要提高警覺。網友則紛紛留言：「比較好的做法是當下告知被偷拍的人，然後報警抓人，不然可以請畫面中的這位小姐去警局備案，在把影片當證據」、「這樣的事實存在，報警都沒辦法處理，那⋯那位被偷拍的女子真的很冤」、「比較好的做法是當下告知被偷拍的人，然後報警抓人，不然可以請畫面中的這位小姐去警局備案，你在把影片給他當證據」、「把這張印下來放大護貝，貼在他常出沒的地方！」

▲中壢派出所副所長許嘉儒說明警方處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢派出所副所長許嘉儒說明警方處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方表示，中壢派出所於昨（25）日上午接獲民眾報案，在中壢區建國路有男子偷拍女子，警方立即派員到場，但犯嫌及當事女子均已離開，警方已掌握相關畫面，主動調閱監視畫面鎖定特定犯嫌，後續將協助被害人報案，並依法偵辦。

