　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間嫁女兒，在中壢大崙崇德宮席開120桌宴客，中壢警方與支援的霹靂小組員警荷槍實彈到場到場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間嫁女兒，在中壢大崙崇德宮席開120桌宴客，中壢警方與支援的霹靂小組員警荷槍實彈到場到場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區天道盟正議會劉姓大哥15日在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌宴客，現場有黑白兩道與藍綠政黨等政商名流逾千位賓客到場祝賀，入口處更湧入近百警力包括支援的霹靂小組幹員荷槍實彈攝影採證，彷彿如臨大敵，更引發賓客好奇；中壢警方對此不表示意見，僅說依照正常程序出勤辦理蒐證，避免現場發生意外。

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間在中壢大崙崇德宮席開120桌宴客，中壢警方到場蒐證，引發賓客好奇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間在中壢大崙崇德宮席開120桌宴客，中壢警方到場蒐證，引發賓客好奇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場婚宴選在中壢區大崙崇德宮，據稱是天道盟正議會劉姓大哥嫁女兒，婚禮從白天鳴炮、奉茶迎娶儀式熱鬧展開，新郎這邊出動多輛超跑、豪車遊街，與地方鄰里分享兩家聯姻喜悅。

婚宴現場席設120桌，出席賓客來自全國各地，不乏藍綠白政黨等不斷湧入，中壢警方會同保安大隊霹靂小組荷槍實彈員警在入口處以攝影機對入場賓客逐一蒐證，讓參與喜宴賓客感到一絲好奇。

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間嫁女兒，席間一對新人上台感謝賓客祝福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間嫁女兒，席間一對新人上台感謝賓客祝福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，附近不少居民騎車或開車經過，也不禁被熱鬧婚宴排場與熱絡氣氛吸引紛紛駐足觀望，也對大批荷槍實彈警力到場感到好奇，「這裡在辦什麼活動？為什麼有這麼多警察在外面」等問號。

▲中壢警方與支援的霹靂小組員警在場蒐證，避免意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方與支援的霹靂小組員警在場蒐證，避免意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

婚宴現場上有主持人與樂隊在舞台上賣力演出，還有數十位旗袍小姐擔任招待，席間還施放長達5分鐘高空煙火，讓會場氣氛達到最高點。新郎與新娘在婚禮中多次換裝登台，向家長、親友們逐桌敬酒致謝，開心接受賓客祝賀。對這場大排場婚宴，中壢警方透露，因此類似大型婚宴喜慶活動，警方都會正常派駐警力到場蒐證，以防止突然發生意外，至於是否針對黑道特有勤務，警方則低調不予回應。

 【更多新聞】

2026年國民法官法擴大適用　桃檢邀院檢警調共辦教育訓練

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝
台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手
耳鼻喉科將改名！　衛福部：還是可以看感冒
LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝　這台價差8千萬

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

「侄子婚禮」匯200萬遭攔阻　內湖警、銀今年聯手擋1.1億

新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡！2天4人持毒被逮

台大博士女買虛幣遭搶40萬！還被噴辣椒水　北聯幫3煞落網

2026年國民法官法擴大適用　桃檢邀院檢警調共辦教育訓練

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝　這台價差8千萬

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

「侄子婚禮」匯200萬遭攔阻　內湖警、銀今年聯手擋1.1億

新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡！2天4人持毒被逮

台大博士女買虛幣遭搶40萬！還被噴辣椒水　北聯幫3煞落網

2026年國民法官法擴大適用　桃檢邀院檢警調共辦教育訓練

台積電老將傳帶走2奈米機密　國科會最新回應：難靠單一員工複製

青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

東京聽奧桌球再傳佳績　中華隊兩面銅牌進帳

香港船東協會成立　保賠業者：不影響國際保賠協會會員業務

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

【總經費約6447萬】普發全民國防手冊！平均每本5.86元

社會熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

快訊／高速輾死等紅燈騎士　惡劣駕駛落網了

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

資深女歌手疑遭設局仙人跳　被逼簽百萬本票

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

地藏庵服務20年！女騎士返家吃飯被撞死

挨批製造新聞　三立告藍營5人不起訴

獨／八仙樂園40年員工遭撞亡　「希望能重開」成遺願

更多熱門

相關新聞

紅燈好幾秒了她還衝　遭撞到全身骨折

紅燈好幾秒了她還衝　遭撞到全身骨折

桃園市中壢區中原路二段前（16）日晚間發生一起驚悚車禍，一輛大貨車等紅綠燈剛起步時，突有黃姓女子被碰撞倒地，導致多處骨折等傷害，警消到場處理後，黃女有多處骨折但意識清楚，經送醫治療後幸無生命危險，林男酒測值則為零，警方初判車禍因行人未行走斑馬線直接穿越中園路，導致發生碰撞，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

吃霸王餐誆友人會付帳　店家枯等2小時報警

吃霸王餐誆友人會付帳　店家枯等2小時報警

中壢警方拘提逃亡犯嫌　王姓遭桃檢送監執行

中壢警方拘提逃亡犯嫌　王姓遭桃檢送監執行

監視畫面曝光！桃園男駕車撞飛女騎士

監視畫面曝光！桃園男駕車撞飛女騎士

酒駕男闖紅燈撞死女騎士棄車逃逸　警方持拘票查獲到案

酒駕男闖紅燈撞死女騎士棄車逃逸　警方持拘票查獲到案

關鍵字：

正義會大哥嫁女兒婚宴大崙崇德宮中壢警方霹靂小組

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面