天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間嫁女兒，在中壢大崙崇德宮席開120桌宴客，中壢警方與支援的霹靂小組員警荷槍實彈到場到場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區天道盟正議會劉姓大哥15日在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌宴客，現場有黑白兩道與藍綠政黨等政商名流逾千位賓客到場祝賀，入口處更湧入近百警力包括支援的霹靂小組幹員荷槍實彈攝影採證，彷彿如臨大敵，更引發賓客好奇；中壢警方對此不表示意見，僅說依照正常程序出勤辦理蒐證，避免現場發生意外。

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間在中壢大崙崇德宮席開120桌宴客，中壢警方到場蒐證，引發賓客好奇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場婚宴選在中壢區大崙崇德宮，據稱是天道盟正議會劉姓大哥嫁女兒，婚禮從白天鳴炮、奉茶迎娶儀式熱鬧展開，新郎這邊出動多輛超跑、豪車遊街，與地方鄰里分享兩家聯姻喜悅。

婚宴現場席設120桌，出席賓客來自全國各地，不乏藍綠白政黨等不斷湧入，中壢警方會同保安大隊霹靂小組荷槍實彈員警在入口處以攝影機對入場賓客逐一蒐證，讓參與喜宴賓客感到一絲好奇。

▲天道盟正義會一名大哥15日晚間嫁女兒，席間一對新人上台感謝賓客祝福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，附近不少居民騎車或開車經過，也不禁被熱鬧婚宴排場與熱絡氣氛吸引紛紛駐足觀望，也對大批荷槍實彈警力到場感到好奇，「這裡在辦什麼活動？為什麼有這麼多警察在外面」等問號。

▲中壢警方與支援的霹靂小組員警在場蒐證，避免意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

婚宴現場上有主持人與樂隊在舞台上賣力演出，還有數十位旗袍小姐擔任招待，席間還施放長達5分鐘高空煙火，讓會場氣氛達到最高點。新郎與新娘在婚禮中多次換裝登台，向家長、親友們逐桌敬酒致謝，開心接受賓客祝賀。對這場大排場婚宴，中壢警方透露，因此類似大型婚宴喜慶活動，警方都會正常派駐警力到場蒐證，以防止突然發生意外，至於是否針對黑道特有勤務，警方則低調不予回應。