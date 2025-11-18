　
社會 社會焦點 保障人權

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

▲桃園市中壢區中原路二段16日晚間發生交通事故，一輛大貨車剛起步時，忽然有女子被大貨車碰撞倒地，導致多處骨折等傷害。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢區中原路二段16日晚間發生交通事故，一輛大貨車剛起步時，忽然有女子被大貨車碰撞倒地，導致多處骨折等傷害。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中原路二段前（16）日晚間發生一起驚悚車禍，一輛大貨車等紅綠燈剛起步時，黃姓女子被碰撞倒地，導致多處骨折等傷害，警消到場處理後，黃女有多處骨折但意識清楚，經送醫治療後幸無生命危險，林男酒測值則為零，警方初判車禍因行人未行走斑馬線直接穿越中園路，導致發生碰撞，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

中壢警方指出，交通中隊於16日晚間7時30分許獲報，中園路二段有交通事故發生，立即派員到場處理。經調查，27歲林姓男子駕駛大貨車沿中園路二段往大園方向行駛，在案發路口處停等紅燈，綠燈才剛起步，就撞上沒有走斑馬線、直接穿越車道的41歲黃姓女子，導致黃女當場倒地，桃園市消防局第二大隊內壢分隊人員到場協助，給予黃女清洗傷口、包紮止血等救護處置後，所幸意識清楚，隨即送往衛福部立桃園醫院治療，所幸並無生命危險。

▲桃園市中壢區中原路二段16日晚間發生交通事故，大貨車剛起步有女子穿越中園路二段遭碰撞，圖為肇事的大貨車。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢區中原路二段16日晚間發生交通事故，大貨車剛起步有女子穿越中園路二段遭碰撞，圖為肇事的大貨車。（圖／中壢警方提供）

員警未大貨車駕駛林姓男子實施酒測，酒測值為零，警方調閱路口監視器畫面，初判行人未走人行道斑馬線是肇事主因，但詳細肇事原因仍待調查釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，交通安全需要「車輛」、「行人」共同遵守路權與用路規範，除駕駛應保持安全距離、注意周遭環境並禮讓行人外，行人亦務必依規定行走行人穿越道，切勿貪快穿越車道或從車陣間突然穿越，以免增加事故風險。良好交通秩序仰賴全民共同維護，遵守規則才能確保自身安全。

12年詐助理費356萬！2女兒也一起Ａ　桃園議員游吾和等10人起訴

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

越南男缺錢！找4人「綁架自己」越洋勒索家人16萬　5人全被逮

11/16 全台詐欺最新數據

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

交通部預告修法，將現行只適用於客運、遊覽車等營業大客車的駕車與休息時間規範，擴大納入營業大貨車，未來大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得超過10小時，每開4小時至少要休息30分鐘以上，最快明年上半年實施，違反將可開罰業者9千到9萬元。

大貨車撞路樹「突崩塌瓦解」騎士遭擊落送醫

大貨車撞路樹「突崩塌瓦解」騎士遭擊落送醫

國道大貨車363件事故奪17命　惡性違規「超速1.1萬件」最多

國道大貨車363件事故奪17命　惡性違規「超速1.1萬件」最多

貨車駕駛艙門沒關　大量啤酒甩落地面

貨車駕駛艙門沒關　大量啤酒甩落地面

大貨車釀禍！太空包掉落匣道「瞬間封路」

大貨車釀禍！太空包掉落匣道「瞬間封路」

