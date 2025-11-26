　
鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

▲▼立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委李昆澤質詢時要求台鐵評估增設保全。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年至11月中已發生14起暴力事件，立委今天（26日）質詢時質疑旅客增加，但鐵路警察卻減少16%，要求台鐵應增設保全。台鐵公司表示，目前除台北站、高雄站已設保全外，也已針對全台特等站、一等站盤點增設保全需求，預計1個月內盤點完成。

台鐵員工遭受旅客暴力攻擊事件頻傳，第一時間在鐵路警察無法趕到現場排除時，僅能靠台鐵員工自己制止和壓制施暴者，立委除提案修法，要明訂現行犯者，應由警察機關排除或制止，若涉及刑事責任應移送司法機關偵辦。

不過立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時表示，鐵路警察能量不足，台鐵應評估保全的增設，根據統計，鐵路警察在109年有745人，114年鐵路警察有626人，減少16%，旅客越來越多，警力卻越來越少，排除旅客暴力事件不能落在第一線員工身上，員工的職務和任務是載運和疏運服務，不應該被預設為面對旅客暴力的第一道防線。

台鐵總經理馮輝昇表示，目前台鐵平交道有設置保全，車站部分，台北站和高雄站也都有設置保全，台鐵也已經開始針對全台特等站、一等站盤點，會就各車站需要的短缺人力問題，依照運量和運轉需求盤點保全人力，預計1個月內盤點完後，配合相關需求來檢討。

11/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

台鐵今年14起暴力案件　立委提案修法：對執勤人員施暴可關3年

台鐵今年14起暴力案件　立委提案修法：對執勤人員施暴可關3年

台鐵暴力事件頻傳，今年至11月中已發生14起，立委提案修法，對執勤的鐵路人員有強暴、威迫和恐嚇等行為，可對施暴者開處以3年以下有期徒刑，並併科30萬元以下罰金；鐵路機構也要採取必要措施確保員工安全，否則將開罰3萬到30萬元罰鍰，且可連續處罰。

毒犯開車進軌道「300公尺設備被撞壞」　台鐵14列車縮駛、停駛

毒犯開車進軌道「300公尺設備被撞壞」　台鐵14列車縮駛、停駛

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

快訊／基隆毒蟲駕車闖平交道！台鐵列車延誤

快訊／基隆毒蟲駕車闖平交道！台鐵列車延誤

台鐵台中站旅客遭撞「卡在車底」　影響部分列車延誤

台鐵台中站旅客遭撞「卡在車底」　影響部分列車延誤

關鍵字：

台鐵暴力攻擊保全鐵路警察

