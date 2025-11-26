鐵路警察人力5年減16%　台鐵：1個月內盤點一等站保全需求

▲立委李昆澤質詢時要求台鐵評估增設保全。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年至11月中已發生14起暴力事件，立委今天（26日）質詢時質疑旅客增加，但鐵路警察卻減少16%，要求台鐵應增設保全。台鐵公司表示，目前除台北站、高雄站已設保全外，也已針對全台特等站、一等站盤點增設保全需求，預計1個月內盤點完成。

台鐵員工遭受旅客暴力攻擊事件頻傳，第一時間在鐵路警察無法趕到現場排除時，僅能靠台鐵員工自己制止和壓制施暴者，立委除提案修法，要明訂現行犯者，應由警察機關排除或制止，若涉及刑事責任應移送司法機關偵辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時表示，鐵路警察能量不足，台鐵應評估保全的增設，根據統計，鐵路警察在109年有745人，114年鐵路警察有626人，減少16%，旅客越來越多，警力卻越來越少，排除旅客暴力事件不能落在第一線員工身上，員工的職務和任務是載運和疏運服務，不應該被預設為面對旅客暴力的第一道防線。

台鐵總經理馮輝昇表示，目前台鐵平交道有設置保全，車站部分，台北站和高雄站也都有設置保全，台鐵也已經開始針對全台特等站、一等站盤點，會就各車站需要的短缺人力問題，依照運量和運轉需求盤點保全人力，預計1個月內盤點完後，配合相關需求來檢討。