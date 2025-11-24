外送員最低時薪245元　律師點出1關鍵：是保障還是傷害？

▲外送員話題熱議。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部21日正式預告推出《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，明訂未來外送員接單換算後，每小時薪資不得低於245元。「法老王」王至德律師就指出，雖然政府立意良善，但羊毛出在羊身上，多出來的成本恐怕是轉嫁到消費者身上，這到底是保障還是傷害？

勞動部21日正式預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度以法律明確規範外送平台、外送員、消費者與合作商家之間的四方關係，其中最大亮點，就是未來外送員每筆訂單換算後的每小時薪資不得低於最低工資的1.25倍，以2026年最低時薪估算即為245元，並同時不得低於交通部核算的基本運價，採「兩者取其高」機制保障收入。

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，外送風氣流行之後，各種問題和糾紛也不斷發生，像是要不要把餐點送上樓，不過他覺得這是平台就可以處理的問題。

王至德認為，關於是否要送上樓，其實就設立「付費上樓」的選項，並讓外送員在接單前就先看到是否需要送上樓，這樣想賺多一點錢的外送員就會接，不想接的就不接，消費者也可以享受送上樓的服務，不是皆大歡喜嗎？

王至德接著說，如果平台願意釋出部分利潤給外送員，那也不用制定保障外送員收入的規定了，雖然政府立意良善，但羊毛出在羊身上，平台也不是吃素的，最後多出來的成本，肯定是轉嫁到消費者身上，或者變相砍其他獎金，屆時運費一漲，大家不叫外送，外送員反而沒單接，這到底是保障還是傷害？