台旅客阿布達比轉機遭帶走失聯　李奇嶽：只能找當地律師解決

▲台旅客在阿布達比轉機被帶走音訊全無，李奇嶽指出盡快跟駐外辦事處尋求法律援助，請當地的律師處理。（圖／翻攝自PTT）

記者劉人豪／台北報導

雲林一對陳姓夫妻23日晚間桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在阿布達比的登機閘口，陳男遭5名武裝人員帶走至今音訊全無，家屬求助台灣外交部杜拜辦事處無果，焦急在網路上PO文求助，並準備向國際移民組織（IOM）求助。對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，此案僅能盡快跟駐外辦事處尋求法律援助，請當地的律師處理。

李奇嶽表示，有民眾在阿布達比機場，遭到持槍人員帶走，通常這種情況一定是當地的執法機關，因為機場管制區裡面不可能有其他人士能夠持槍械，如果發生這樣的情況，只能盡快跟外交部駐外辦事處尋求相關的法律援助，請當地的律師，因為通常在這種偵查過程當中，不會告訴你帶走人的原因，也不會說目前的情況跟下落，所以這時候只能夠尋求律師去解決。

李奇嶽說明，不管對方的理由為何，這是他的調查權，只有調查完後如果沒有問題，自然會獲得釋放，那有問題就會進入到當地的司法調查程序，這個時候只能夠用法律途徑來處理，找外交部他也只能夠幫你找律師，因為必須要尊重當地的司法，這個是每一個國家的情況都是如此。

觀光署說明，截至目前，並未接獲旅行社通報相關情事。經詢駐杜拜台北商務辦事處，亦未接獲旅行社通報相關訊息。