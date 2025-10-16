韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人：羞愧又抱歉

▲台灣網友表示，去韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章。（圖／翻攝蝦皮賣場）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓近期反中抗議活動愈演愈烈，有台灣網友為避免受到波及，決定配戴「我是台灣人」徽章赴韓旅遊。而該照片也在韓國社群媒體引起討論，部分韓國網友感到羞愧及丟臉，「除了極少數人外，韓國人不支持仇恨，非常抱歉。」。

據南韓《每日經濟新聞》報導，隨著韓國境內反中情緒升高，有台灣旅客在社群平台分享，近日到韓國旅遊時會佩戴「我是台灣人」徽章，以便向當地民眾表明自身身分、避免被誤認為中國旅客，減少可能遭遇的負面對待。一名台灣網友於10日貼文詢問，「韓國最近對中國人反感，應該戴這種徽章嗎？」並附上徽章照片，引起網友熱議。

對於「我是台灣人」徽章的討論，部分網友表示擔憂，認為佩戴此類標誌可能反而引發中國人的敵意，甚至有韓國網友直言這是「國家尊嚴的下降」或感到「羞愧與抱歉」。也有一名自稱中國籍的網友表示「我是中國人，如果我戴這個徽章能避免傷害嗎？」展現出中籍旅客對當前氛圍的焦慮。

另一方面，也有韓國網友出面緩頰，強調絕大多數韓國民眾反對仇恨行為，並向外國旅客致歉，「除了極少數人外，韓國人不支持仇恨，非常抱歉。」

隨著反中示威與仇恨事件增加，韓國政府也開始加強應對。總統李在明2日公開表示，「不應忽視損害國家尊嚴的行為」。10日，行政安全部下令國家警察委員會加強執法，嚴防仇恨犯罪，並表示「近來仇恨集會與抗議升溫，不僅特定國家人士，連外籍社群也感到高度焦慮。若現狀持續，恐影響社會安全與國際關係。」

為促進經濟復甦，韓國政府自上月29日起開放中國旅客免簽入境，預計措施將延續至明年6月30日。根據法務部統計，5月入境中國旅客達52萬5396人，較去年同期成長逾16%。然而，隨著中國旅客人數攀升，社會上反中抗議、仇恨行為也更為頻繁，凸顯韓國社會在經濟利益與社會和諧之間的矛盾。