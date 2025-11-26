台旅客失聯3天！阿布達比轉機「遭武裝人員帶走」　家屬PO文求助

▲家屬發文求助，稱父親23日桃園機場出發，在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，至今音訊全無。（圖／翻攝自PTT）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導



雲林一對陳姓夫妻23日晚間桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在阿布達比的登機閘口通往機艙的空橋，陳男方遭5名武裝人員帶走，求助台灣外交部杜拜辦事處，僅得到會協助打聽的回應，至今過了3天音訊全無，家屬焦急在網路上PO文求助。

PTT網友在八卦板發文指出，父母11月23日晚間前往中東旅遊，自桃園機場出發，搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）飛往阿布達比轉機，原訂續飛伊斯坦堡旅遊，不料在轉機時父親在登機閘口通往機艙的空橋上，不明原因突然遭五名警察帶走，自此音訊全無。

母親曾向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但皆得到「不清楚狀況」的回應。在無法取得協助的情況下，只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。家屬在事發後第一時間聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但該處回覆表示，因與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

目前已經過了3天沒有任何消息，有尋求外交部和航空代理商協助，不過也只是叫家屬自己打電話給駐杜拜領事館而已，另外也有尋求當地中國大使館的幫忙。

常參與救援行動的「全球反詐騙組織」成員Sammy也回文詢問原PO，家人在台灣做什麼的？出境確實是旅遊嗎？第幾次來中東？在中東有沒有項目或經濟往來？在國內有無涉灰或涉政治工作？如果都沒有是單純的旅客，那就聯繫國際移民組織IOM，如果確定無涉政治，可能可以讓中國大使館幫忙。台灣在這邊確實是比較無力。

據了解，陳男66歲，曾當過保全、外銷管理、貿易公司管理階層，目前已經退休，沒有參與政治活動。