阿里山公路差點連環撞！廂型車駕駛「紅燈過5秒還硬闖」太扯

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義阿里山公路驚險車禍！民眾網路PO文，影片中一輛廂型車行經頂中公路轉阿里山公路疑似闖紅燈，差點撞上已經綠燈起步直行、準備開向阿里山的另外兩輛車，相當驚險，也讓一旁民眾及店家捏了一把冷汗，直呼太扯了。

▲阿里山公路一名駕駛紅燈過5秒還要闖，差點釀車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾表示，26日下午2點半左右開車由嘉義中埔東向西要往嘉義市路上，途中行經頂中公路，在頂六國小前天橋下停等紅燈時，前方的廂型車駕駛蠢蠢欲動，不斷往前探頭，看到阿里山公路上左右疑似沒有車輛便加速前進，完全無視當時紅燈倒數秒數已經過了5秒、來到倒數37秒，不少路過人車及民眾看見大呼「扯爆～都紅燈過5秒了，還硬要闖欸！」、「這是蓄意殺人吧！」、「他跟對方的命差一點被收掉！」

從行車紀錄器影像可見，一輛廂型車闖紅燈，差點撞上已經綠燈、由左往右開已經起步的另外兩輛車，導致兩車駕駛緊急踩煞車閃躲，場面相當驚險。

警方表示，尚未接獲民眾舉發，若有查證屬實將依道路交通管理處罰條例第53條第一項，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。

中埔分局呼籲駕駛朋友行駛道路，應遵守交通規則，隨時注意車前及四周狀況，避免交通事故發生，以確保生命財產安全。