國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓前總理韓悳洙被求刑15年！　涉協助內亂「未阻止尹錫悅戒嚴」

▲▼ 南韓前國務總理韓悳洙。（圖／路透）

▲ 檢方求處韓悳洙15年徒刑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅及前總理韓悳洙因去年12月戒嚴風波雙雙被彈劾，韓悳洙被控協助內亂、從事內亂重要任務及做偽證等罪嫌，檢方26日求處15年有期徒刑。韓悳洙對此則強調，他雖未能阻止戒嚴但也從未贊成，並對為國民帶來混亂致歉。

《韓聯社》報導，首爾中央地方法院26日就韓悳洙涉嫌協助內亂案召開一審最後一場庭審，內亂特別檢察小組指出，韓悳洙身為國務總理及行政部門第二把手，有義務制衡總統濫用職權，卻背棄為全民服務的職責，「被告是唯一能夠阻止此次內亂事態的人，卻透過宣布戒嚴前後的一連串行為參與內亂犯行。」

檢方進一步指出，韓悳洙對國家和人民帶來巨大損失，事後還試圖透過相關部門彌補程序上的瑕疵，試圖確保戒嚴正當性，甚至涉及偽造公文等妨害司法行為。特檢組批評，「本案是對大韓民國民主主義的恐怖攻擊，整個國家和全體國民都是受害者。」

特檢組援引前總統全斗煥、盧泰愚案判決先例，當時法院對前國防部長官周永福的判決指出，高位者不能以「被他人勢力所迫」為藉口。檢方強調，「被告身為國政二把手，無法接受他令人無法信服的虛假辯解。」

韓悳洙被控擔任總理期間未能阻止尹錫悅頒布非法戒嚴，且涉嫌在憲法法院的總統彈劾案審判中做偽證。法院預定明年1月21日宣判，將是涉案人員中最早接受司法裁決的國務委員，對尹錫悅等人審判方向具指標意義。

11/24 全台詐欺最新數據

標籤:南韓韓悳洙內亂司法審判戒嚴

