涉嫌主導內亂！韓前總統尹錫悅遭「羈押起訴」　檢：不願配合調查

▲南韓前總統尹錫悅發布戒嚴、涉嫌主導內亂，19日再遭特檢組起訴。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，更疑似下令派無人機進入北韓（朝鮮）。對此，特檢組以涉嫌主導內亂與外患等罪聲請羈押。然而，尹錫悅進入看守所後始終不願配合接受檢方偵訊，更質疑羈押程序合法性。因此，特檢組決定提早起訴尹錫悅。

根據《韓聯社》，針對去年緊急戒嚴等事態進行偵辦的特檢組今（19）日宣布，已於下午2時40分針對尹錫悅提早提出羈押起訴，起訴書中的罪嫌包含妨害國務委員憲法職權、濫用職權及刪除機密紀錄，不過並未包含外患罪。

特檢組指出，尹錫悅任內未經正當程序便推動戒嚴準備工作，意圖繞過憲法賦予的權力制衡機制，構成重大違法行為。

特檢組解釋，尹錫悅任內僅通知部分國務委員召開國務會議，刻意排除其他未受通知的國務委員，構成對其憲法所賦審議與表決權的侵害。同時，尹錫悅還涉嫌事後擬定戒嚴發布文、發表虛假對外說明、公文記錄指示刪除、阻止逮捕令執行等多項違法行為，嚴重破壞國家憲政秩序。

特檢組在簡報會議上表示，「尹前總統的作為實質削弱了憲法所設立的對戒嚴權的事前控制機制。」

特檢組補充，儘管仍在調查的外患罪部分尚未納入此次起訴書中，但基於拘留期間難以進行有效面對面調查，特檢組評估延長羈押所得到的效果有限，因此決定提早起訴。

另外，尹錫悅方面曾提出羈押合法性審查申請，但最終遭法院駁回。此後，特檢組判定已取得充足證據，因此依既有調查進度完成起訴程序。特檢組強調，尹錫悅在調查過程中拒絕配合的態度，將在未來審判中反映於量刑建議中。

目前，與外患罪相關的調查仍在持續進行中，後續是否追加起訴，仍有待觀察。